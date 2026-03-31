Nesvakidašnja nezgoda na moru: Sudario se sa kitom dok je surfao

Erik Kramer iz San Franciska surfao je na dasci sa jedrom kod Krisi Filda gdje je udario kita.

Kako je sam ispričao, već je ranije uočio kitove u tom području te je smanjio brzinu iz predostrožnosti.

Ipak, tokom povratka jedan kit iznenada je izronio tačno ispred njega, udario u njegovu dasku i izbacio ga u more.

"Bio je to baš 'kitovski' dan... Molim vas, budite oprezni i poštujte divlje životinje. Znatno sam smanjio brzinu jer sam vidio nekoliko kitova u tom području, ali pri posljednjem povratku samo je izronio ispred mene. Drago mi je da smo oboje dobro", napisao je Kramer na društvenim mrežama.