Logo
Large banner

Nesvakidašnja nezgoda na moru: Sudario se sa kitom dok je surfao

Autor:

ATV
31.03.2026 12:15

Komentari:

0
Сурфер се судари са китом.
Foto: Printscreen/Youtube/Windsurfjournal

Erik Kramer iz San Franciska surfao je na dasci sa jedrom kod Krisi Filda gdje je udario kita.

Kako je sam ispričao, već je ranije uočio kitove u tom području te je smanjio brzinu iz predostrožnosti.

Ipak, tokom povratka jedan kit iznenada je izronio tačno ispred njega, udario u njegovu dasku i izbacio ga u more.

"Bio je to baš 'kitovski' dan... Molim vas, budite oprezni i poštujte divlje životinje. Znatno sam smanjio brzinu jer sam vidio nekoliko kitova u tom području, ali pri posljednjem povratku samo je izronio ispred mene. Drago mi je da smo oboje dobro", napisao je Kramer na društvenim mrežama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

29

Uhapšen Turčin s potjernice, kršio zakon o klađenju

13

28

Izrael uveo smrtnu kaznu Palestincima za ubistva Izraelaca iz nacionalnih motiva

13

19

Prenos: Konferencija za novinare SNSD-a

13

18

Ima li razloga za brigu? Potvrđen prvi slučaj ptičijeg virusa kod čovjeka

13

11

Šta je s Ronaldom? Martinez otkrio pravo stanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner