Vuk napao ženu u gradu

ATV
31.03.2026 10:45

Вук
Foto: Pixabay/Wildfaces

Vuk je ugrizao 65-godišnju ženu pored Ikee u Hamburgu, nakon čega je povrijeđena prevezena u bolnicu, saopštila je danas njemačka policija.

Povrede, uključujući rane na obrazu i ustima, zahtijevale su ušivanje, ali nisu bile životno ugrožavajuće, prenio je "Bild".

Podnesen izvještaj protiv Konjičanina zbog sumnje na ratne zločine

Životinja je potom pobjegla kroz grad, ali su je na kraju uhvatile nadležne službe.

Vuk je smješten u pritvor parka divljih životinja Klevenstin u Risenu, a narednih dana će biti odlučeno o njegovoj sudbini. Stručnjaci su istakli da je ovo prvi dokumentovani napad vuka na čovjeka u Njemačkoj.

Prema navodima stručnjaka, vuk je vjerovatno protjeran iz čopora i traži novu teritoriju, pa je zbog toga prethodnih dana viđen u različitim dijelovima Hamburga, uključujući blizinu jedne škole i privatne bašte.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

