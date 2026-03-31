Vuk napao ženu u gradu

Vuk je ugrizao 65-godišnju ženu pored Ikee u Hamburgu, nakon čega je povrijeđena prevezena u bolnicu, saopštila je danas njemačka policija.

Povrede, uključujući rane na obrazu i ustima, zahtijevale su ušivanje, ali nisu bile životno ugrožavajuće, prenio je "Bild".

Hronika Podnesen izvještaj protiv Konjičanina zbog sumnje na ratne zločine

Životinja je potom pobjegla kroz grad, ali su je na kraju uhvatile nadležne službe.

Vuk je smješten u pritvor parka divljih životinja Klevenstin u Risenu, a narednih dana će biti odlučeno o njegovoj sudbini. Stručnjaci su istakli da je ovo prvi dokumentovani napad vuka na čovjeka u Njemačkoj.

Stil 3 modna pravila za niske devojke: Kako vizuelno izdužiti figuru

Prema navodima stručnjaka, vuk je vjerovatno protjeran iz čopora i traži novu teritoriju, pa je zbog toga prethodnih dana viđen u različitim dijelovima Hamburga, uključujući blizinu jedne škole i privatne bašte.

(Tanjug)