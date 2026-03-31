Vuk napao ženu u gradu

Vuk je ugrizao 65-godišnju ženu pored Ikee u Hamburgu, nakon čega je povrijeđena prevezena u bolnicu, saopštila je danas njemačka policija.
Povrede, uključujući rane na obrazu i ustima, zahtijevale su ušivanje, ali nisu bile životno ugrožavajuće, prenio je "Bild".
Životinja je potom pobjegla kroz grad, ali su je na kraju uhvatile nadležne službe.
Vuk je smješten u pritvor parka divljih životinja Klevenstin u Risenu, a narednih dana će biti odlučeno o njegovoj sudbini. Stručnjaci su istakli da je ovo prvi dokumentovani napad vuka na čovjeka u Njemačkoj.
Prema navodima stručnjaka, vuk je vjerovatno protjeran iz čopora i traži novu teritoriju, pa je zbog toga prethodnih dana viđen u različitim dijelovima Hamburga, uključujući blizinu jedne škole i privatne bašte.
(Tanjug)
