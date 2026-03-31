Vic dana: Student igra loto

Autor:ATV
Komentari:0
Došao student na ispit i profesor mu kaže:
- Izvucite pitanje.
Student izvuče, pogleda i kaže:
– Ne znam ovo.
Izvuče drugo:
– Ni ovo ne znam.
Treće:
– Ni ovo…
Profesor:
– Kolega, to nije loto.
Student:
– Znam profesore, na lotu bih barem nešto pogodio.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
13
19
13
18
13
11
13
10
13
07
Trenutno na programu