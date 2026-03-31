Vic dana: Student igra loto

ATV
31.03.2026 10:30

Лутрија лото листић
Foto: Waldemar Brandt/Pexels

Došao student na ispit i profesor mu kaže:

- Izvucite pitanje.

Student izvuče, pogleda i kaže:

– Ne znam ovo.

Izvuče drugo:

– Ni ovo ne znam.

Treće:

– Ni ovo…

Profesor:

– Kolega, to nije loto.

Student:

– Znam profesore, na lotu bih barem nešto pogodio.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

