Lopovi odnijeli umjetnine vrijedne milione evra

31.03.2026 10:26

Foto: Pixabay

Muzej Fondazione Magnani Roca u blizini Parme u sjevernoj Italiji bio je meta drske pljačke. Banda lopova pobjegla je s tri rijetke slike čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko devet miliona evra.

Italijanska policija izvijestila je da su maskirani pljačkaši provalili u muzej u noći s 22. na 23. mart 2026. Ušli su kroz glavna vrata i ciljali na galeriju francuskih slika na prvom spratu.

Zatim su u roku od nekoliko minuta pobjegli kroz muzejske vrtove.

Među ukradenim djelima bili su "Les Poisons" Piera-Augusta Renoara, "Mrtva priroda s trešnjama" Pola Sezana i "Odaliska na terasi" Henrija Matisea. To su istaknuta djela vodećih francuskih majstora.

Izvori navode da se tokom krađe aktivirao alarmni sistem muzeja, prisiljavajući počinitelje da se povuku i napuste četvrtu sliku koju su namjeravali ukrasti.

Karabinjeri i umjetnička policija pokrenuli su istragu. Takođe pregledavaju snimke nadzornih kamera kako bi pokušali identifikovati bandu i vratiti ukradena djela.

Ovaj incident je posljednji u nizu poznatih krađa usmjerenih na muzeje širom Evrope posljednjih mjeseci.

Stručnjaci su zabrinuti zbog sigurnosti umjetničkih zbirki i teškoća prodaje tako poznatih djela na crnom tržištu, prenosi "VoiseOfEmirates".

