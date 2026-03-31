Upozorenje za roditelje: Sa tržišta povučena dječija kolica, nisu bezbjedna

Sa tržišta BiH povučena su i uništena tri modela dječijih kolica u količini od 50 komada, jer nisu bezbjedna, dok su poslovni subjekti otklonili neusklađenosti na četiri modela, odnosno 361 komadom ovih proizvoda.

Kako bi se utvrdilo da li dječija kolica ispunjavaju propisane bezbjednosne zahtjeve izvršena su laboratorijska ispitivanja devet uzoraka dječijih kolica, administrativna provjera uputstava za upotrebu i označavanja, te vizuelna provjera određenih bezbjednosnih svojstava, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Laboratorijskim ispitivanjem je utvrđeno da sedam od devet ispitanih modela dječijih kolica nije ispunjavalo bezbjednosne zahtjeve propisane određenim standardima.

Na osnovu sprovedenih aktivnosti nadzora nad tržištem, iz Agencije su istakli da stanje na tržištu BiH u pogledu bezbjednosti dječijih kolica nije zadovoljavajuće.

Agencija i tržišne inspekcije entiteta i Brčko distrikta sprovele su zajedničke aktivnosti nadzora dječijih kolica za težinu do 22 kilograma, u periodu od septembra 2025. godine do marta 2026. godine.