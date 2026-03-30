Dajhman objavio koliko je prodao cipela i zaradio novca u BiH

30.03.2026 20:36

Дајхман објавио колико је продао ципела и зарадио новца у БиХ
Foto: Facebook/Deichamnn

Kompanija Dajhman (DEICHMANN) je u Bosni i Hercegovini zaključila vrlo uspješnu poslovnu godinu, čime je nastavila svoj pozitivan trend.

U 2025. godini prodaja se povećala za skoro 7 odsto – na 57 miliona KM. Rezultati prodaje porasli su na oko 830.000 pari cipela, što odgovara povećanju od oko 40.000 pari u odnosu na prošlu godinu.

Zadovoljni dobrim rezultatima

Grupa Dajhman dokazala se u 2025. godini na zahtjevnom tržištu Dajhman u Bosni i Hercegovini podružnica je grupe Dajhman sa sjedištem u Esenu, Njemačka. Porodično preduzeće osnovano je 1913. godine i danas je najveći trgovac obućom u Evropi.

Hejnrih Dajhman rekao je da su 2025. godinu zaključili s dobrim rezultatima i uspješno se pozicionirali u izazovnom tržišnom okruženju.

