Stižu loše vijesti za korisnike kredita

Od početka meseca šestomesečni euribor, odnosno kamata koju banke najčešće zaračunavaju prilikom odobravanja kredita, porastao je za pola procenta i sada iznosi 2,5 odsto.

To se odražava i na kredite sa promenljivom kamatnom stopom u Srbiji, pa će oni već u prvom obračunskom periodu poskupjeti.

Otplata dugoročnih stambenih kredita liči na tobogan koji vodi preko neistraženih padina. Taman što je prevaziđen problem enormnog rasta euribora, koji je prije tri godine skočio iz negativne stope na četiri odsto, situacija se ponovo mijenja. Poslije stabilizacije na oko dva odsto, dužnici sa stambenim kreditima sa promjenjivom kamatnom stopom sada ponovo računaju na kamatu od 4,5 odsto i veće rate.

"Ja nisam za to da se stvara panika, ali ono što preporučujem građanima jeste da budu veoma oprezni i da vode računa o tome kako ugovaraju kamatnu stopu. Ono što je izvjesno jeste da su, u situacijama kada je dolazilo do rasta kamatnih stopa, ljudi u centralnoj banci činili velike napore kako bi olakšali položaj stanovništva", navodi Dejan Erić, profesor Beogradske bankarske akademije.

Narodna banka Srbije je, u saradnji sa poslovnim bankama, u više navrata olakšavala klijentima da prevaziđu krizu u otplati kredita. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga iz prošle godine ograničio je kamatne stope na stambene kredite, i sa promjenjivom i sa fiksnom kamatnom stopom, na pet odsto. Od februara važe nova pravila.

"Zakonom je definisano da će u prelaznom periodu, tokom 2026. i 2027. godine, maksimalna kamatna stopa na stambene kredite sa promjenjivom kamatom biti prosječna ponderisana stopa na stanje tih kredita, uvećana za jednu petinu. Za kredite sa fiksnom kamatnom stopom uvećava se prosječna kamatna stopa na novoodobrene kredite", ističe se u Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Kako rast euribora utiče na kredite

Prema kalkulacijama, fiksna marža u većini banaka iznosila je oko dva odsto, dok je efektivna kamatna stopa pre rasta euribora bila još oko dva odsto. Sa ovim povećanjem euribora, referentna kamatna stopa mogla bi da dostigne oko 4,5 odsto, a maksimalno i do 5,5 odsto, piše "RTS".

Za kredit od 50.000 evra, sa kamatom od 4,5 odsto i rokom otplate od 15 godina, rata se povećava za 28 evra.

Za kredit od 100.000 evra, pod istim uslovima, rata raste za 58 evra.

Tržište i nivo neizvjesnosti u Srbiji

U Srbiji se posljednjih godina mijenjaju i tržište i nivo neizvjesnosti za dužnike. Dok je 2022. godine šest odsto kupaca stanove kupovalo na kredit, prošle godine taj udio porastao je na 14 odsto. U Evropi je to znatno drugačije.

"Ako se posmatra period od posljednjih 20 godina, ako neko uzme kredit i kupi nekretninu, ne greši zbog toga što i sa kamatama većim ili manjim kad se uporedi sa rastom cijena nekretnina taj iznos rasta cijene nekretnina je veći i oprvdava zaduživanje", navodi Nenad Đorđević, predsjednik UO Klaster nekretnine.

Prosječna zaduženost građana sa stambenim kreditom iznosi oko pet miliona dinara, odnosno oko 43.000 evra. Ukupna vrijednost stambenih kredita premašuje sedam milijardi evra.

Ipak, nakon refinansiranja kredita u švajcarskim francima i mjerama Narodne banke Srbije koje se odnose na varijacije euribora, učešće kašnjenja u otplati stambenih kredita iznosi svega 0,1 odsto.