Cijene nafte porasle na više od 115 dolara po barelu

Cijene nafte premašile su danas 115 dolara po barelu prilikom otvaranja tržišta u Aziji, dok se nastavljaju vazdušni udari u zemljama na Bliskom istoku, nešto više od mjesec dana nakon početka rata u Iranu.

Cijena sirove nafte marke "brent" je 115,84 dolara, što je povećanje od 2,9 odsto u odnosu na cijenu od petka, prenosi BBC.

Srbija Aleksandar Vučić pročitao rezultate izbora

Cijena te nafte po barelu bila je oko 72 dolara po barelu prije 28. februara, kada su počeli američki i izraelski napadi na Iran.

Prošle nedjelje cijena nafte marke "brent" dostigla je vrhunac od 118 dolara po barelu 19. marta, a od petka popodne je bila nešto ispod 112 dolara, što je znatno više u odnosu na cijenu prije početka rata.