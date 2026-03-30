Cijene nafte porasle na više od 115 dolara po barelu

ATV
30.03.2026 07:02

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Cijene nafte premašile su danas 115 dolara po barelu prilikom otvaranja tržišta u Aziji, dok se nastavljaju vazdušni udari u zemljama na Bliskom istoku, nešto više od mjesec dana nakon početka rata u Iranu.

Cijena sirove nafte marke "brent" je 115,84 dolara, što je povećanje od 2,9 odsto u odnosu na cijenu od petka, prenosi BBC.

Александар Вучић

Srbija

Aleksandar Vučić pročitao rezultate izbora

Cijena te nafte po barelu bila je oko 72 dolara po barelu prije 28. februara, kada su počeli američki i izraelski napadi na Iran.

Prošle nedjelje cijena nafte marke "brent" dostigla je vrhunac od 118 dolara po barelu 19. marta, a od petka popodne je bila nešto ispod 112 dolara, što je znatno više u odnosu na cijenu prije početka rata.

Pročitajte više

Избори у Србији

Srbija

Rezultati izbora: Glišić proglasio pobjedu u Lučanima

12 h

0
Милорад Додик у Врању на обиљежавању Дана сјећања на страдале у НАТО агрсији

Srbija

Dodik: Čestitam građanima Srbije na izboru

12 h

7
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Region

Mirjana Pajković se "skidala" u podkastu

12 h

0
Винка помогла Зилхаду у невољи

Društvo

Zilhadu snijeg srušio štalu i ubio stoku, Vinka odmah priskočila u pomoć

12 h

0

Više iz rubrike

Сат

Ekonomija

Ko najviše profitira od pomjeranja kazaljki na satu?

20 h

0
Влада Републике Српске

Ekonomija

Za podsticaje 3,5 miliona KM: Rok za prijave do 1. aprila

1 d

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Ekonomija

Moglo bi i na 4 marke: Loša najava stručnjaka za cijenu goriva

1 d

1
Како ће тачно грађани добити поврат новца за гориво

Ekonomija

Kako će tačno građani dobiti povrat novca za gorivo

2 d

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

03

Ovo je fatalna plavuša u zagrljaju Darka Lazića

10

56

Stručnjaci upozoravaju: Zapadni proizvođači gube trku sa Kinom

10

56

Podignite dva prsta: Nedim Sladić objavio vijest koju svi čekaju

10

52

U petak počinje isplata martovskih penzija

10

49

Meteorolozi otkrili kada nas očekuje ljepše vrijeme

