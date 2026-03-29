Zilhadu snijeg srušio štalu i ubio stoku, Vinka odmah priskočila u pomoć

Na imanju Zilhada Hadžića iz sela Vranjska kod Bosanske Krupe snijeg je srušio štalu i usmrtio nekoliko krava i ovaca.

Iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara objavili su da je već u nedjelju, Vinka Savić iz sela Verići, kod Banjaluke poslala junicu Zilhadu "da kuća ne ostane bez blaga“.

Podsjećamo ljetos je Vinki izgorjela sva ljetina, a nesebičnu pomoć su pružili mljekari sa svih strana, od Sanskog Mosta, Prijedora, Banjaluke, Kozarske Dubice, Gradiške…

"Dobro se dobrim vraća. A nije ni Zilhad ostao dužan i već je vratio Vinki sjenom. Mljekari su to!", naveli su iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara.