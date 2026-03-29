Mladi između diplome i zaposlenja

Diploma u rukama, ali vrata tržišta rada često ostaju zatvorena. Nakon godina školovanja i uloženog truda, mnogi mladi sa fakulteta izlaze sa velikim očekivanjima.

A već na prvom koraku ka zaposlenju ih dočeka pitanje "imate li iskustva?". Poslodavci traže ono što tek treba da steknu. Mladima, kažu ne treba mnogo, samo jedna šansa da ono što su učili pretvore u stvarno radno iskustvo. Na tu priliku je dugo čekala i Jovana Nišić.

"Ja iskreno moram da kažem da sam malo duže čekala na pripravnički staž, jer kao što sam rekla svi traže neko iskustvo, mi to nemamo. Na fakultetu stičemo formalno obrazovanje koje je uglavnom usmjereno na sticanje teorijskog znanja, prakse nema, što je jako loše. Ja sam slala molbe, biografije i privatnim firmama, tako da tu je dosta bilo i "ne odgovora", nakon toga ne dobije se nikakav odgovor, nikakav poziv, ne prođe se na konkursu...", priča Jovana, diplomirani pravnik.

Sa druge strane, poslodavci ukazuju na to da mladim radnicima često nedostaje praktičnih znanja i radnih navika koje su potrebne u realnom poslovnom okruženju. Upravo zato sve češće ističu potrebu za snažnijim povezivanjem obrazovnog sistema i tržišta rada.

"Već duži niz godina ukazujemo na problematiku neprilagođenosti nastavnih planova i programa potrebama tržišta rada i u tom segmentu bitno je da u završnim godinama bude intenzivnija komunikacija, a sa druge strane da osmislimo i nekakvu vrstu podsticaja kako ćemo na što lakši način ljude ugraditi u postojeći sistem u kompanijama", rekao je Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, na evidenciji se trenutno nalazi oko 1800 mladih do 30 godina. Od toga oko 1000 nema odrađen pripravnički staž, a na prvo zaposlenje u prosjeku čekaju oko godinu i tri mjeseca.

"To je veliki problem, mi smo razgovarali sa ministrom rada na našem posljednjem sastanku i naš prijedlog iz Zavoda za zapošljavanje, a to je i neka preporuka Međunarodne organizacije rada, da se pripravnički staž smanji sa 12 mjeseci na 6 mjeseci, na taj način bi bili mnogo brži ali i efikasniji u smislu ekonomičnosti", ističe Damjan Škipina, direktor JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Oko 3.500 osoba sa visokom stručnom spremom još uvijek nije dobilo priliku da odradi pripravnički staž. Od 2011. godine Vlada Republike Srpske sprovodi Program zapošljavanja lica bez radnog iskustva.

Od tada je zaposleno 8700 osoba, a ukupna sredstva utrošena za tu namjenu su oko 58 miliona konvertibilnih maraka.