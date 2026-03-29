Logo
Large banner

Marko u jednom danu ulovio tri ogromne pastrmke

Autor:

ATV

29.03.2026

17:01

Komentari:

0
Марко Мачкић уловио три огромне пастрмке
Foto: Fejsbuk

Na Trebinjskom jezeru danas je svečano otvorena ribolovna sezona, a već na samom početku zabilježen je vrhunski ulov.

Na lokalitetu Poklonac, jednom od najpoznatijih i najperspektivnijih dijelova jezera, član Ribolovačkog društva "Trebišnjica" Marko Mačkić ulovio je tri kapitalne pastrmke, sve težine oko kilogram i po.

Mačkić je rekao "Srni" da je riječ o snažnim i tipičnim primjercima za ove vode, što dodatno potvrđuje kvalitet ribljeg fonda.

"Poklonac važi za zahtjevnu, ali izuzetno produktivnu poziciju, gdje konfiguracija terena i dubine traže znanje, strpljenje i preciznu taktiku", rekao je Mačkić.

On ističe da su uslovi na vodi trenutno idealni za varaličarenje – vodostaj je na maksimalnoj koti, što ide u prilog aktivnoj ribi i daje odlične šanse za kvalitetan ulov.

"Upravo takvi uslovi, uz pravilan izbor varalica i dobru taktiku, donijeli su ovaj rezultat već na otvaranju sezone", rekao je Mačkić.

On dodaje da vode Trebišnjice imaju ogroman potencijal i da uz pravilan pristup i očuvanje ribljeg fonda mogu biti među najatraktivnijim destinacijama za sportski ribolov u regionu.

"Sezona je tek počela, a ovakav start jasno nagovještava izuzetno uspješnu godinu i još mnogo kapitalnih ulova", rekao je Mačkić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ribolov

Trebinje

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

57

19

44

19

40

19

31

19

27

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner