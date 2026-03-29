MUP Srpske poslao obavještenje građanima

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se od 30.03. do 01.04.2026. godine, na lokalitetu planine Ljubić, grad Prnjavor, realizovati taktička vježba.

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost. Vježbu organizuje Centar za obuku sa pripadnicima Žandarmerije.

