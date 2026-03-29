Temperatura u dubokom minusu: Evo gd‌je je jutros palo najviše snijega

ATV

29.03.2026

10:40

Снијег отежава саобраћај
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u 8 časova najviše snijega izmjereno je na Bjelašnici, čak 239 centimetara.

Na pojedinim lokalitetima, snježni pokrivač je kao da smo usred januara, a ne na pragu aprila.

Do juče ujutru, na Hajdučkim vodama kod Teslića napadao je metar snijega.

"Do ponedeljka ujutru na ovom području i do blizu 2 metra snijega", objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

Do juče, i na Vlašiću je snježni pokrivač bio debeo skoro metar.

Pogoršanje vremena koje je zahvatilo region, donijelo je obilne padavine i BiH.

Jutros u Bosni, sjeveru i istoku Hercegovine padao je snijeg ili susnježica, a u nizinama kiša. Najniža temperatura u 8 časova izmjerena je na Bjelašnica, -7 stepeni.

Danas je u BiH oblačno sa snijegom i susnježicom. U nizinama će padati i kiša. U Hercegovini slabije padavine u sjevernim i istočnim područjima, dok se na jugu očekuje smanjenje oblačnosti.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 9 do 14 stepeni, saopštili su iz FHMZ.

Sutra u BiH pretežno oblačno vrijeme. U Bosni u nizinama većinom sa kišom ili susnježicom, snijega može biti do prijepodneva. U višim područjima će padati snijeg. Lokalni pljuskovi na području Hercegovine očekuju se u poslijepodnevnim satima.

U utorak pretežno oblačno i dalje nestabilno vrijeme sa snijegom ili susnježicom, u nizinama će padati i kiša. Većina padavina je u Bosni, u Hercegovini slabije padavine.

U srijedu pretežno oblačno sa snijegom ili susnježicom, u nizinama će padati i kiša. Većina padavina je u Bosni. Na području Hercegovine padavine sa očekuju uglavnom na sjeveru i istoku.

U četvrtak i dalje oblačno vrijeme. U Bosni sa slabim snijegom ili susnježicom. U nizinama će padati i slaba kiša. U Hercegovini su moguće slabije padavine na sjeveru.

Дервента: Проглашене редовне мјере одбране од поплава

Водостаји Врбање и Врбаса под контролом

Метеоролог најавио обилне падавине: Надамо се да неће доћи до драматичног сценарија

