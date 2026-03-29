Milovanović: Nema razloga za brigu, situacija širom Srpske stabilna

29.03.2026
09:52
U Republici Srpskoj je situacija stabilna, i nema razloga za brigu, rekao je za RTRS Miroslav Milovanović direktor JU "Vode Srpske".
"Nivo vodostaja rijeke Sane je u blagom opadanju i očekujemo taj trend i u toku dana. Rijeka Una u opštini Novi Grad je u najvećem toku u blagom opadanju", rekao je Milovanović.
Vodostaji Vrbanje i Vrbasa pod kontrolom
Naveo je da su veliki vodotoci ispod kote redove odbrane od poplava, rekao je Milovanović za RTRS.
