Vodostaji Vrbanje i Vrbasa pod kontrolom

ATV

29.03.2026

09:45

Foto: ATV

Vodostaji Vrbanje i Vrbasa na području Banjaluke su pod kontrolom, kao i dotok vode sa hidroelektrana, te ne postoji opasnost od poplava, rekao je Srni šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice grada Banjaluka Dragan Babić.

"Dotok je 100 kubika u sekundi na hidrocentrali, a rezerva još četiri metra na jezeru, tako da je sve apsolutno pod kontrolom. Nema naznaka da će biti većeg dotoka u Vrbas. Sve najave govore da će najviše problema biti u Prijedoru, Unsko-sanskom kantonu i Tuzli. Tu su najavljene najveće padavine", rekao je Babić.

On je dodao da je banjalučka vatrogasna brigada u protekla 24 časa imala pet intervencija kada je riječ o izlivanju podzemnih voda, ali da nije bilo većih problema.

Babić je dodao da su glavni problemi u vezi sa snježnim padavinama na području Manjače, Bronzanog Majdana i Krmina, gdje djeluje zimska služba.

"Imali smo juče evakuaciju čovjeka, dijaliznog pacijenta. Nemamo više nikakvih prijava", rekao je Babić.

On dodaje da zimska služba na Manjači čisti snijeg i probija se do određenih zaselaka.

"Veliki su nanosi, a snijeg je mokar, pa se mora pristupiti kopanju", naveo je Babić.

