Језив инцидент: Аутом улетио међу пјешаке, има тешко повријеђених

Аутор:АТВ
29.03.2026
09:38
Аутомобил је покосио више пјешака у центру Дербија, у Великој Британији.
Више људи је повријеђено, од којих неки тешко, када је током протекле ноћи аутомобил улетио међу пјешаке у самом центру града, саопштила је данас полиција.
Полиција је зауставила возило за које се вјерује да је изазвало инцидент око 21.30 сати у суботу. Мушкарац у тридесетим годинама, који је био за воланом, ухапшен је и тренутно се налази у полицијском притвору, преноси Скај Њуз.
Полиција округа Дербишир саопштила је да је "истрага у раној фази".
Иако знају да ће овај догађај бити алармантан и да може изазвати забринутост, желе да увјере људе да не вјерују да постоји стални ризик за јавност.
Активно се ради на утврђивању свих околности инцидента.
