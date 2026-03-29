Језив инцидент: Аутом улетио међу пјешаке, има тешко повријеђених

АТВ

29.03.2026

09:38

Фото: cottonbro studio/Pexels

Аутомобил је покосио више пјешака у центру Дербија, у Великој Британији.

Више људи је повријеђено, од којих неки тешко, када је током протекле ноћи аутомобил улетио међу пјешаке у самом центру града, саопштила је данас полиција.

Полиција је зауставила возило за које се вјерује да је изазвало инцидент око 21.30 сати у суботу. Мушкарац у тридесетим годинама, који је био за воланом, ухапшен је и тренутно се налази у полицијском притвору, преноси Скај Њуз.

Истрага у току, порука полиције јавности

Полиција округа Дербишир саопштила је да је "истрага у раној фази".

Иако знају да ће овај догађај бити алармантан и да може изазвати забринутост, желе да увјере људе да не вјерују да постоји стални ризик за јавност.

Активно се ради на утврђивању свих околности инцидента.

