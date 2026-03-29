Рат се шири: Ракетни удари, погођене фабрике и аеродроми

АТВ

29.03.2026

09:00

Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха
Фото: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Рат на Блиском истоку додатно се проширио у посљедња 24 часа, уз нападе на кључну инфраструктуру у земљама Залива, ракетне ударе на Израел и наставак израелских операција у Ирану и Либану.

Напади на кључну инфраструктуру у Заливу

У Уједињеним Арапским Емиратима забиљежен је највећи број балистичких напада у посљедњих неколико седмица. Компанија Емиратес Глобал Алуминиум саопштила је да је њихово велико постројење у Абу Дабију погођено и значајно оштећено, а више запослених је повријеђено.

Бранко Бабић-саобраћајна незгода

Србија

Познато гдје је био бизнисмен Бранко Бабић прије тешке саобраћајке

Напад је потврђен и у Бахреину, гд‌је је компанија Алуминиум Бахраин (Алба), један од највећих свјетских произвођача алуминијума, саопштила да су два радника задобила лакше повреде. Истовремено, власти Кувајта наводе да је радарски систем на међународном аеродрому озбиљно оштећен.

Министарства одбране УАЕ и Кувајта саопштила су да су током ноћи активирани системи противваздушне одбране, који су пресретали балистичке и крстареће ракете, као и дронове, преноси BBC.

Сукоб се шири: Хути напали Израел

Истовремено, сукоб се проширио и на друге дијелове региона. Побуњеници Хути из Јемена извели су ракетне нападе према Израелу, што додатно повећава ризик од шире дестабилизације, посебно уколико би напади били усмјерени и на бродове у Црвеном мору.

Израелски удари на Техеран и активирана одбрана

Израелска војска саопштила је да је извела нови талас удара на Техеран, гађајући командне центре и локације за производњу оружја. Према наводима израелских снага, дио тих центара био је премјештен у мобилне јединице након ранијих напада, али су и они сада уништени.

У Израелу су активирани системи противваздушне одбране након детекције пројектила лансираних из Ирана, док су грађани у погођеним подручјима упозорени да потраже склоништа.

САД разматра копнене операције

У међувремену, "Washington Post" наводи да Пентагон разматра вишенед‌јељне копнене операције у Ирану, иако још није јасно да ли ће амерички предсједник Доналд Трамп одобрити такав потез.

Према тим наводима, ријеч би била о ограниченим операцијама специјалних и регуларних снага, а не о потпуној инвазији.

Напетости расту широм региона

Напетости расту и у ширем региону. Саудијска Арабија саопштила је да је пресрела дронове и балистичку ракету усмјерене према Ријаду, док Катар тврди да је био мета напада дроновима лансираним из Ирана, који су пресретнути без жртава.

Земље Залива поручују да, с обзиром на пријетње њиховој економији и свакодневном животу, морају имати улогу у евентуалним мировним преговорима, али су подијељене око будућих односа са Ираном и Сједињеним Америчким Државама.

