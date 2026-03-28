Возач из БиХ имао удес са електричним камионом, штета 400.000 евра

Аутор:АТВ
28.03.2026
22:08
Држављанин Босне и Херцеговине лакше је повријеђен у удесу који се десио јуче, 27. марта, у раним јутарњим сатима, када је електричним камионом слетио са пута, причинивши штету од 400.000 евра.
Како медији преносе, све се десило око 3.15 када је 38-годишњи држављанин БиХ са потпуно електричним камионом, под још непознатим околностима, скренуо десно са коловоза. Тешко возило се попело на узлазну заштитну ограду, која је, у једном моменту, дјеловала као каскадерска скакаоница.
Такве узлазне рампе знају бити критичне тачке, јер лако долази до превртања возила. С обзиром да је шлепер био тежак око 28 тона (са товаром) буквално је пролетио на десну страну и слетио испод ауто-пута, на сусједно поље.
Међутим, када су спасилачке екипе и ватрогасци изашли на лице мјеста суочили су се са изазовом јер је ово био први пута да интервенишу у удесу електричног камиона. Иако су у први мах мислили да одмах морају обезбиједити возило, схватили су да нису баш сигурни шта треба да раде.
Наиме, никада до сада ватрогасци региона, управа ауто-пута Сиегсдорф, саобраћајна полиција нити шлеп служба нису видјели такав камион.
"Прочитали смо картицу возила и установили шта треба да се уради. Батерије, које су биле монтиране испод камиона, нису показивале видљива оштећења. Возача смо ослободили преко степеница. Био је везан и само лакше повријеђен. Превентивно је одвезен у болницу", рекли су су из спасилачке службе те додали:
"Искључили смо осигурач, који се налазио у кабини, и претходно обезбиједили противпожарну заштиту. Пошто није измјерена повишена температура, све је било безопасно".
Предност је што није постојала опасност од истицања горива, тако да није било ни потребе чишћења цесте.
За извлачење терета морали су да ангажују сву расположиву снагу, јер је камион превозио 11 тона натовaрене робе, која се морала ручно да истовари.
Иначе, штета након удеса процијењена на невјероватних 400.000 евра. Ауто-пут је у правцу Минхена сатима је био потпуно затворен и саобраћај је преусмјерен. Отворен је тек око 9:30, преносе Независне новине.
