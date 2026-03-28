Коме је Иран дозволио да прође кроз Ормуски мореуз

28.03.2026

20:00

Иран је дозволио тајландским танкерима за нафту да прођу кроз Ормуски мореуз, изјавио је премијер Тајланда Анутин Чарнвиракул.

Тајланд је преговарао о споразуму са Ираном да би омогућио безбједан пролазак за своје бродове, рекао је Анутин и додао да ће тај потез помоћи у ублажавању брига у вези са увозом горива, пише "Бангкок пост".

Извињење Тајланђанима

Анутин се извинио Тајланђанима због "хаотичне ситуације у вези са горивом" и рекао да је поремећај у снабдијевању нафтом трајао дуже него што се очекивало.

Мјесецима се храбро борила: Преминула мала Ема (6)

Тајланд је једна од многих азијских земаља које су тешко погођене затварањем Ормуског мореуза, уског пловног пута између Ирана и Омана, који је кључан за транспортовање око 20 одсто глобалних залиха нафте, преносе агенције.

Спријечен терористички напад у Паризу

Свијет

Спријечен терористички напад у Паризу

2 ч

0
Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

Свијет

Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

3 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Западна Европа ће бити жртва ако Зеленски добије атомско оружје

3 ч

0
Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

Свијет

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

У Дервенти проглашене редовне мјере одбране од поплава

20

05

Будућност славила у Лакташима

20

00

Коме је Иран дозволио да прође кроз Ормуски мореуз

19

42

Мјесецима се храбро борила: Преминула мала Ема (6)

19

25

Једна особа погинула на брзој цести Бањалука-Лакташи

