Коме је Иран дозволио да прође кроз Ормуски мореуз

28.03.2026
Иран је дозволио тајландским танкерима за нафту да прођу кроз Ормуски мореуз, изјавио је премијер Тајланда Анутин Чарнвиракул.
Тајланд је преговарао о споразуму са Ираном да би омогућио безбједан пролазак за своје бродове, рекао је Анутин и додао да ће тај потез помоћи у ублажавању брига у вези са увозом горива, пише "Бангкок пост".
Анутин се извинио Тајланђанима због "хаотичне ситуације у вези са горивом" и рекао да је поремећај у снабдијевању нафтом трајао дуже него што се очекивало.
Тајланд је једна од многих азијских земаља које су тешко погођене затварањем Ормуског мореуза, уског пловног пута између Ирана и Омана, који је кључан за транспортовање око 20 одсто глобалних залиха нафте, преносе агенције.
