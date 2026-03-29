Познато гдје је био бизнисмен Бранко Бабић прије тешке саобраћајке

Аутор:АТВ
29.03.2026
08:52
Познати српски бизнисмен Бранко Бабић имао је јуче саобраћајну несрећу у којој је тешко повријеђен.
До удеса је дошло усљед лоших временских услова на ауто-путу.
У јавност су доспјели и приватни тренуци Бабића настали 12 сати пред саобраћајку. Бабић је у једном локалу проводио вријеме са пријатељима.Ту је провео неколико сати, док се у објави на друштвеним мрежама видјело како време проводи користећи мобилни телефон, преносе Новости.
Према првим и незваничним информацијама, Бабић је био сувозач у мерцедесу и задобио је тешке повреде.
"До саобраћајке је дошло услед лоших временских услова"
Србија
Познати бизнисмен Бранко Бабић повријеђен на ауто-путу
"Бранко Бабић доживио је тежак удес на ауто-путу! Према првим информацијама, до несреће је дошло усљед лоших временских услова који су значајно отежали вожњу. Детаљи о стању и околностима удеса за сада нису у потпуности познати. Возачи се упозоравају на додатни опрез на путевима због неповољних временских прилика", наводило се у посту на страници утицај.тв.
