RHMZ dopunio upozorenje: Samo jedan dio Srpske izostavljen

Republički hidrometeorološki zavod dopunio je upozorenje za skoro cijelu Republiku Srpsku zbog padavina i rasta vodostaja.

Upozorenje ne važi samo za jug Republike Srpske, poručili su iz Zavoda.

RHMZ je objavio da visina snijega danas, 29. marta, iznosi od 3 do 10 u nižim, te čak do 80 centimetara u višim predjelima.

"Najviše padavina (ukupno i kiša i snijeg) od 26. do 29.03. bilo je na Borju, sjeverozapadu, u Krajini i široj regiji od Banjaluke ka Doboju. Količine padavina u 3 dana bile su veće od mjesečnog prosjeka za mart. U Prijedoru, Banjaluci i Doboju je bilo duplo više padavina od mjesečnog prosjeka", kažu u RHMZ.

Do kraja dana ostaje oblačno sa padavinama ali uz manje količine padavina nego prethodnih dana: očekuje se od 5 milimetara na zapadu do 20 milimetara na sjeveroistoku. U višim predjelima će i dalje padati snijeg uz manji porast sniježnog pokrivača.

Prethodnih dana na teritoriji Republike Srpske zabilježen je umjeren, a lokalno i izraženiji porast vodostaja usljed ostvarenih padavina. Sve rijeke na kojima RHMZ vrši monitoring su ispod kota redovne odbrane od poplava.

Vodostaji rijeka na slivovima rijeka Sane, Une i Ukrine dostigle su maksimalne vrijednosti u noći 28. na 29.03. i tokom 29.03. počela je stagnacija i opadanje vodostaja.

"Zbog slabih padavina koje će se nastaviti i danas, očekuje se stagnacija i postepeno usporeno opadanje vodostaja. Narednih dana se očekuje se porast vodostaja rijeke Save", upozoravaju iz RHMZ.

U Kneževu najveći snijeg

Visina snijega je danas najveća u Kneževu i dostigla je 80 centimetara, a slijedi Han Pijesak sa 57.

Najmanje snijega ima u Gacku (3 centimetra), te Banjaluci i Prijedoru gdje je visina 4 centimetra.

Kada je riječ o količini padavina, najviše je zabilježeno u Hajdučkim Vodama, čak 200,3 milimetra, dok je najmanje padavina bilo u Kalinoviku (13,6 milimetara).

