Огласио се УКЦ РС: Због падавина пошло до прокишњавања крова, пацијенти премјештени

Аутор:

АТВ

29.03.2026

14:44

Фото: АТВ

Услијед обилних падавина дошло је до прокишњавања крова у просторије Клинике за инфективне болести УКЦ Републике Српске.

"Особље је све пацијенте који су боравили у захваћеним собама одмах и безбједно премјестило у суве и адекватне просторије унутар Клинике. Пружање здравствене његе одвија се неометано", саопштено је из УКЦ-а Републике Српске.

Из УКЦ-а наглашавају да је ситуација под контролом, те да је приоритет болнице осигурати сигурне и хигијенске услове за боравак свих наших пацијената и рад особља.

"Особље Техничке службе раде на отклањању насталог проблема. Захваљујемо пацијентима и њиховим породицама на разумијевању", наводи се у саопштењу.

Више из рубрике

Бијељина - ријека Сана Брезичани

Друштво

"Воде Српске": Најкритичније на ријеци Укрини, врх воденог таласа сутра ујутро

6 ч

0
МУП Српске послао обавјештење грађанима

Друштво

МУП Српске послао обавјештење грађанима

8 ч

0
Снијег отежава саобраћај

Друштво

Температура у дубоком минусу: Ево гд‌је је јутрос пало највише снијега

9 ч

0
Дервента: Проглашене редовне мјере одбране од поплава

Друштво

Миловановић: Нема разлога за бригу, ситуација широм Српске стабилна

10 ч

0

