Огласио се УКЦ РС: Због падавина пошло до прокишњавања крова, пацијенти премјештени

29.03.2026
Услијед обилних падавина дошло је до прокишњавања крова у просторије Клинике за инфективне болести УКЦ Републике Српске.
"Особље је све пацијенте који су боравили у захваћеним собама одмах и безбједно премјестило у суве и адекватне просторије унутар Клинике. Пружање здравствене његе одвија се неометано", саопштено је из УКЦ-а Републике Српске.
Из УКЦ-а наглашавају да је ситуација под контролом, те да је приоритет болнице осигурати сигурне и хигијенске услове за боравак свих наших пацијената и рад особља.
"Особље Техничке службе раде на отклањању насталог проблема. Захваљујемо пацијентима и њиховим породицама на разумијевању", наводи се у саопштењу.
