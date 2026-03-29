Logo
Large banner

Oglasio se UKC RS: Zbog padavina pošlo do prokišnjavanja krova, pacijenti premješteni

Autor:

ATV

29.03.2026

14:44

Komentari:

0
Огласио се УКЦ РС: Због падавина пошло до прокишњавања крова, пацијенти премјештени
Foto: ATV

Uslijed obilnih padavina došlo je do prokišnjavanja krova u prostorije Klinike za infektivne bolesti UKC Republike Srpske.

"Osoblje je sve pacijente koji su boravili u zahvaćenim sobama odmah i bezbjedno premjestilo u suve i adekvatne prostorije unutar Klinike. Pružanje zdravstvene njege odvija se neometano", saopšteno je iz UKC-a Republike Srpske.

Iz UKC-a naglašavaju da je situacija pod kontrolom, te da je prioritet bolnice osigurati sigurne i higijenske uslove za boravak svih naših pacijenata i rad osoblja.

"Osoblje Tehničke službe rade na otklanjanju nastalog problema. Zahvaljujemo pacijentima i njihovim porodicama na razumijevanju", navodi se u saopštenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

UKC Republike Srpske

obilne padavine

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner