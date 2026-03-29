Oglasio se UKC RS: Zbog padavina pošlo do prokišnjavanja krova, pacijenti premješteni

Autor:ATV
29.03.2026
14:44
Komentari:0
Uslijed obilnih padavina došlo je do prokišnjavanja krova u prostorije Klinike za infektivne bolesti UKC Republike Srpske.
"Osoblje je sve pacijente koji su boravili u zahvaćenim sobama odmah i bezbjedno premjestilo u suve i adekvatne prostorije unutar Klinike. Pružanje zdravstvene njege odvija se neometano", saopšteno je iz UKC-a Republike Srpske.
Iz UKC-a naglašavaju da je situacija pod kontrolom, te da je prioritet bolnice osigurati sigurne i higijenske uslove za boravak svih naših pacijenata i rad osoblja.
"Osoblje Tehničke službe rade na otklanjanju nastalog problema. Zahvaljujemo pacijentima i njihovim porodicama na razumijevanju", navodi se u saopštenju.
