Putin: Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju

Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je da je Dan pobjede sveti praznik za Rusiju, obraćajući se na Crvenom trgu povodom 81. godišnjice Pobjede u Drugom svjetskom ratu.

Putin je čestitao Dan pobjede svim građanima Rusije i svim prisutnima na Crvenom trgu u Moskvi.

Ruski lider je u obraćanju učesnicima svečane parade na Crvenom trgu u Moskvi i gostima naveo da Rusija cijeni zavjete i nasljeđe koje su ostavili sovjetski vojnici.

Putin je istakao da ljubav prema otadžbini ujedinjuje narod Rusije.

"Uvijek ćemo pamtiti njihov podvig. Ruski narod je uništio nacizam, spasivši Rusiju i svijet, uništio zlo i vratio slobodu zemljama koje su kapitulirale pred nacističkom Njemačkom. To je žrtva u ime slobode i dostojanstva Evrope, a sovjetski vojnik je simbol velike pobjede i oličenje čovječanstva", rekao je Putin.

Putin je naveo da su nacisti napali Sovjetski Savez i htjeli da unište kulturu i kulturno nasljeđe, te da izvrše genocid nad narodima Sovjetskog Saveza.

"Nacisti su sve uzeli u obzir, ali ne i snagu i duh sovjetskog naroda", poručio je Putin.

Putin je istakao da je ruski narod pokazao da je odanost otadžbini najveća pravda koja može da ujedini ljude.