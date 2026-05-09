Horor u Italiji: Muž ubio Milenu, pa prerezao vene na grobu sina

Strašna porodična tragedija potresla je italijanski grad Pjaćenca, gdje je u stanu na periferiji grada pronađena mrtva 55-godišnja Milena Vitanova, žena makedonskog porijekla.

Na njenom tijelu pronađene su brojne ubodne rane, a italijanski mediji navode da se radi o brutalnom ubistvu.

Prema dosadašnjim informacijama, drama je počela oko 15.30 časova, kada je njen suprug Hako Vitanov telefonom priznao da je ubio suprugu, nakon čega je pobjegao.

Na lice mjesta odmah su stigli policajci, vatrogasci i Hitna pomoć, ali su vrata stana bila zaključana, pa su vatrogasci morali da uđu preko balkona.

Unutra ih je zatekao jeziv prizor - tijelo žene ležalo je u lokvi krvi.

Istraga je pokazala da je Milena zadobila više ubodnih rana nanijetih oštrim predmetom, kao i teške povrede glave. U stanu je pronađen i nož za koji se sumnja da je korišten u zločinu.

Osumnjičeni Hako Vitanov pronađen je nekoliko sati kasnije na grobu njihovog sina Metodija, koji je poginuo prije šest godina.

Prema navodima italijanskih medija, muškarac je tamo pokušao da izvrši samoubistvo sječenjem vena, ali je policija brzo reagovala.

Nakon ukazane pomoći, prevezen je u bolnicu pod policijskom pratnjom.

Porodicu je i ranije pratila velika tragedija. Njihov sin Metodij izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa rođakom Marijom, kada je automobil u kojem su se nalazili udario u drvo i zapalio se.

U trenutku zločina ostala djeca porodice nisu bila u stanu i nalaze se na bezbjednom, navodi "Newz24Live", prenose Nezavisne.