Putin i Lukašenko u Kremlju povodom obilježavanja Dana pobjede

ATV
09.05.2026 08:19

Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u petak u Kremlju sa bjeloruskim liderom Aleksandrom Lukašenkom, koji je doputovao u Moskvu povodom obilježavanja Dana pobjede.

Govoreći o dolasku stranih lidera na proslavu Dana pobjede, Putin je naveo da Moskva nije slala zvanične pozive, već je poručila da će rado primiti sve koji žele da dođu i obilježe taj veliki praznik.

Lukašenko je poručio da će doći vrijeme kada će političari sami tražiti da dođu u Moskvu na Paradu pobjede, dodajući da mu je "gadno" da gleda kako pojedine susjedne države, kako je naveo, bacaju pod noge Pobjedu i sjećanje na nju.

Prema Lukašenkovim riječima, sovjetski narod je od "braon kuge" spasio ne samo Evropu, već i cijeli svijet, prenio je Sputnjik.

Putin je podsjetio da je Bjelorusija bila jedna od republika bivšeg Sovjestkog Saveza koje su najviše stradale tokom Drugog svjetskog rata.

On je istakao da sa Lukašenkom uvijek ima o čemu da razgovara, kako o ekonomskim i socijalnim pitanjima, tako i o aktuelnim temama bilateralne i međunarodne agende.

Ruski predsjednik je naglasio da je obim trgovine između Rusije i Bjelorusije rekordan, uprkos spoljnim pritiscima, i dodao da su trendovi u ruskoj ekonomiji dobri.

Putin je takođe ocijenio da su odnosi Moskve i Minska dublji nego što su odnosi u okviru Evroazijske ekonomske unije u pojedinim oblastima.

