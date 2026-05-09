Velika vojna parada u Moskvi povodom Dana pobjede nad fašizmom

Foto: ATV

Danas se obilježava Dan pobjede nad fašizmom, u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen Drugi svjetski rat u Evropi.

U ofanzivi sovjetske Crvene armije, njemački vojnici protjerani su iz Staljingrada sve do Berlina. Povodom velikog jubileja - 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu, na Crvenom trgu u Moskvi biće održana velika vojna parada. U Moskvi će danas povodom obilježavanja Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu biti mnogi svjetski zvaničnici.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.