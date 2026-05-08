Nakon Trampa oglasio se i Zelenski: Ima očekivanja od Amerike

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je danas da je, u okviru pregovaračkog procesa kojim posreduje američka strana, dobijena saglasnost Moskve da se sprovede trodnevno primirje 9, 10. i 11. maja u ratnim dejstvima između Rusije i Ukrajine i razmjena zarobljenika u formatu 1.000 za 1.000.

"Očekujemo da će SAD osigurati da ruska strana ispuni ove sporazume", naglasio je Zelenski u objavi na mreži Iks.

Dodao je da Ukrajina "dosljedno radi na tome da vrati svoj narod kući iz ruskog zarobljeništva" i da je naložio da se "brzo pripremi sve što je potrebno za razmjenu”, prenosi "Blic".

Zelenski se zahvalio predsjedniku SAD Donaldu Trampu i njegovom timu “na produktivnom diplomatskom angažovanju”.

Tramp je ranije saopštio da je na njegov zahtjev dogovoreno trodnevno primirje od 9 do 11. maja u ratu između Rusije i Ukrajine

Prema njegovim riječima, primirje će uključivati obustavu svih vojnih aktivnosti, kao i razmjenu 1.000 zatvorenika iz svake zemlje.

"Ovaj zahtjev sam direktno podneo i veoma cijenim saglasnost predsednika Vladimira Putina i predsjednika Volodimira Zelenskog", napisao je Tramp na društvenoj mreži Trut.