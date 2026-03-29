Милица Павловић након концерта Здравка Чолића: "Животе, хвала"

АТВ

29.03.2026

14:56

Фото: Youtube screenshot/Senorita Music

Пјевачица Милица Павловић огласила се на Инстаграму након концерта Здравка Чолића у Сарајеву, не кријући одушевљење атмосфером и емоцијама које је доживјела.

"Непоновљиви, маестрални и један једини Чола", написала је она уз објаву.

Како је истакла, из првог реда уживала је у звуцима врхунског симфонијског оркестра под диригентском палицом Федора Вртачника, док је, како каже, магичан глас легендарног пјевача додатно употпунио вече.

Посебан утисак на њу оставио је репертоар састављен од пјесама великих аутора попут Корнелија Ковача, Ђорђа Балашевића, Арсена Дедића, Горана Бреговића, Марине Туцаковић и Љиљане Јорговановић.

"Испунили су наше душе у дворани Зетра и донијели осјећај љубави, топлине и неописивих емоција које су се смјењивале у свима нама током скоро три сата протекле вечери у предивном Сарајеву", поручила је Павловићева.

На крају је кратко закључила: "Животе, хвала".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Milica Pavlović

Здравко Чолић

