Гдје су данас финалисти прве генерације Звезда Гранда

28.03.2026
Музичко такмичење "Звезде Гранда" током посљедње двије деценије оборило је рекорде гледаности и изњедрило неке од највећих звијезда у региону.
Ипак, прије само 21 годину, ући у тако нешто представљало је храбар и ризичан пројекат.
На то се одважио Саша Поповић на приједлог и у сарадњи са Жиком Јакшићем. Суочени са млаким реакцијама на тадашњи "Идол", у који су браћа Карић на својој телевизији уложили огромне паре, они ипак одлучују да направе свој концепт и понуде га аудиторијуму. Зарад свођења трошкова, нису правили нову бину нити посебну емисију, већ је ово снимано и емитовано као посебан сегмент у тада најгледанијој емисији "Гранд шоу", коју ће, како се показало, наживјети. План је постављен, услови обезбијеђени остало је само да се пронађу адекватни такмичари и они крећу по Србији да траже потенцијалне звијезде.
И онда је на сцену крочила Тања Савић која је постала миљеница публике преко ноћи. Већ сутрадан су сви причали о младој црнокосој талентованој дјевојчици, а колико је опчинила публику свједочи и податак да је њено извођење Јанине пјесме "Шта ће ти певачица" у ери прије интернета било најдјељенија мелодија те године на мобилним телефонима. Чињеница да је прва звијезда већ рођена учинила је да сада публика обрати пажњу и на друге такмичаре на аудицији, па су се тако већ послије неколико недјеља искристалисали и остали фаворити, који су, како ће се показати, и успјели да стигну до финала.
Сви су тог јуна прије двадесет година били прикована уз телевизоре пратећи директан пренос финала у коме је, у узбудљивој завршници, прво мјесто заузео Бане Мојићевић. Другопласирани је био Стеван Анђелковић, док је Тања гласовима публике завршила на трећој позицији. На четвртом мјесту нашао се Дарко Филиповић, пети је био Немања Николић, а шеста Славица Ћуктераш.
Ова генерација је одмах по финалу кренула на регионалну турнеју на којој су оборили све рекорде посјете угрозивши по интересовању и тада највеће звијезде естраде. Потражње за њиховим наступима била је толика да нису знали некада ни у који гради иду јер су имали и по два наступа дневно.
- Дешавало се да смо данас у Будви, сутра у Грачаници, прекосутра на Охриду и тако... Одемо у Бијељину, каже Тања: "Добро вече, Брчко", нисмо знали ни где смо ни шта смо, али то је било лепо - испричао је Немања искуства са турнеје за Гранд.
И мада је услиједило још 19 сезона, од којих су неке изродиле и данас веће звијезде, никада ни једна екипа суперфиналиста није доживјела такву славу, да их људи и данас повезују као да су били дио музичке групе, а не појединци. Но, чињеница је да је свако наставио својим мање или више успјешним путем, али и да су својом сезоном утабали стазе свим онима који ће у годинама које слиједе направити кораке ка слави.
Имао је само 17 година када је високо подигао трофеј побједника прве сезоне, добио кључеве аутомобила и широм отворена врата ка слави.
Да ли их је у потпуности искористио? И сам Бане ће се сложити да није. На почетку је све дјеловало лијепо, пјесме које је снимао нису биле мегахитови, али су потпомогнуте популарношћу код дјевојака оне и те како добијале на слушаности. "Остави ме, неће болети", "Стара љубав", "Црна жено", пјесме су које се и данас могу чути.
Али, са распадом екипе Бане не успијева да се стилски одреди и пронађе жанр по коме би био препознатљив. Како је и сам признао, превише савјетодаваца, чињеница да једнако добро изводи све стилове, и други реметилачки фактори учинили су да пропусти другу прилику која му се указала када је одушевио регион побиједивши у још једном великом шоу програму "Твоје лице звучи познато".
- И ти слушаш све њих, знаш да можеш све, али је право питање шта сам заправо ја?! Неоспорно је да могу да отпевам и Тому и Чолу, Лукаса и Тозовца, али шта је оно што ја највише волим? - испричао је Бане искуство после финала за емисију "Звезде Гранда специјал".
Ставивши све ово по страни, чињеница остаје да је Бане и даље млад, да се физички није промијенио много, да и даље посједује глас, таленат за глуму и пјевање и огромно искуство, те да је пред њим још много успјеха које може изградити. Па ако му иде као у приватном животу гдје је након развода брака из кога има двоје дјеце, поново у љубави, онда му само и остаје да се посвети каријери.
Стеван Анђелковић био је миљеник дјевојчица, али и њихових бака, мајки, стрина, тетки. Чак и мушки дио фамилија широм региона га је волио.
Овај вјечити дјечак и данас је задржао шарм који га је красио још откад је са 15 година први пут закорачио на велику сцену и учинио да му сви знају име.
Окићен ореолом вицешампиона, на првом заједничком албуму снима песму "Ти ниси знала за дечака", која не добија очекивану пажњу, а са њом ни додатну публику. Утисак донекле поправља албум који је објавио потом, али пјесма "Блесава", која јесте била слушана није довољна да га вине у естрадни врх. Но, симпатије које је код народа покупио још током такмичења довољне су да настави да ради и када су престали са групним наступима.
А онда се дешава и други преокрет у његовом животу када га Емир Кустурица ангажује за панк оперу "Вријеме Цигана", где отпочиње и велико пријатељство са Милицом Тодоровић. Представа постиже огроман успјех и у годинама које слиједе Стеван наступа широм свијета, остављајући музичку каријеру по страни. Прилику за повратак има још једном, када попут свог колеге Мојићевића, учествује и побеђује у шоу програму "ТЛЗП". Али, ни пјесме које је након тога снимио не постају хитови.
По природи одмјерен, Анђелковић очигледно не јури за хитом по сваку цијену. Посла има довољно, срећно је ожењен (он и Немања Николић су једини у генерацији који се нису развели), а недавно је постао и отац ћеркице.
"За моје добро", "Тако млада", "Зашто ме у образ љубиш", "Полудела", "Инцидент", "Где љубав путује", "Лага лага", "Очи боје вискија", "Панцир", "Швалер", "Простакуша", и наравно један од највећих хитова у историји фолка "Златник".
Око Тање Савић се могу ломити копља по разним питањима, ипак оно што јој нико не може оспорити јесте таленат, Икс фактор који попут магије дјелује на публику, и чињеница да је, као нико у посљедњим деценијама, увијек умјела да одабере и понесе пјесму.
Посљедњих пар година унијеле су мир и стабилност у живот сада већ искусне звијезде, чему је допринијела и чињеница да су дјеца након бурног развода напокон код ње и да има новог животног партнера који јој је вјетар у леђа, тако да је Тања коначно одлучила да достигне први циљ који је публика још прије 15 година од ње очекивала, одржавши концерт у Арени који је био прави спектакл. Концерт је био круна њене каријере, а о атмосфери се причало данима.
Млад, али већ искусан, пристојан толико да би свака мајка пустила ћерку на састанак са њим, са лијепим гласом и озбиљним репертоаром, Дарко Филиповић никада није важио за главног фаворита, али нико није био изненађен ни када му је трон измакао за три мјеста.
Да побједа не може да се добије само на такмичењу него и послије, показао је када је његова прва песма "Она она", на заједничком албуму била други највећи хит. Ово га је аутоматски ставило у први план, а прича о његовој вези са миљеницом нације Тањом Савић му додатно даје на атрактивности. Фалила му је само још једна пјесма да га лансира међу звијезде.
Та се пјесма, до данас, није догодила. Нумера "Требаш ми" са првог албума је била запажена, али не и довољна, а ништа боље среће није био ни са другим албумом. Оно што му је ишло на руку јесте да је на вријеме схватио гдје леже паре и почео је да ради на приватним весељима. Занемаривши звјездане снове, Дарко је сишао са сцене у клубове, кафане, шаторе, а са претходним знањем то му није било тешко, и постао један од најтраженијих пјевача у том фаху. Пошто је увијек умио са парама и није волео да их расипа (колеге су га прозивале и да им никада кафу није платио) ријешио је да уложи новац у некретнине у Грчкој, гдје је у међувремену изградио читав паралелни бизнис те цијело љето проводи у овој медитеранској земљи.
Медијски у потпуној илегали већ више од деценије, Дарко је једино доспео у жижу интересовања када је објављено да се због преваре разводи од супруге и мајке његове ћеркице са којом је био у дугом браку. Али, пошто је остао досљедан и није се превише оглашавао, и ова прича је брзо пала у други план, а он је могао да се врати свом мирном животу који тек повремено ремети објавама на друштвеним мрежама. Чињеница да оне изазивају сваки пут велику пажњу, говоре да публику и даље интересује све у вези њега.
Немања Николић био је најзабавнији, највреднији, и од мушког дијела поставке медијски најприсутнији финалиста прве сезоне Звезда Гранда. Никада први, али и без великих падова, тако је каријеру остварио још од такмичења. Како сам умије да каже, ништа више му није ни потребно.
- Да ли сам ја могао да имам три, пет зграда, не знам, ко зна... Ја сам то што јесам и задовољан сам. И кад бих се опет родио, вероватно би било исто. И кад бих се опет женио, опет бих изабрао исту жену, све би било исто. Не жалим ни за чим, имам колико ми треба- рекао је својевремено за Гранд.
А да је могао више, многи се слажу. Он је већ првом пјесмом "Да се напијем", у вријеме најезде такозваног модерног звука успео да се издвоји и дефинише свој музички стил. Све ово наставио је и на првом албуму па и на другом на коме је сарађивао са неким од највећих и најуспјешнијих аутора тог времена, али успјех прве песме није поновио. До данас.
И ту на сцену ступају неке друге особине овог пјевача. Увек спреман на сарадњу, рад да се одазове у емисије са пјевањем уживо, пријатан у комуникацији са медијима, он све вријеме успијева да своју каријеру одржи и да ради без великих турбуленција. Преживјевши највећи изазов у животу када је у 32. години имао инфаркт, Немања мијења живот, али не и радне навике. Уз стуб свог живота, супругу са којом је у стабилном браку и сина и ћерку, овај пјевач наставља даље. И не само то, већ се недавно и поново активирао музички снимивши нове пјесме "Стари кестен" и "Робиња" у сарадњи са Александром Софронијевићем.
Атрактивна, са добрим сценским наступом, препознатљивом бојом гласа и бројним хитовима, Славица је била од оних којима се предвиђала звјездана будућност. Шта се десило па је ипак остало да је, да угрубо преведемо америчку изреку, „увијек остала дјеверуша, а никад млада“, тема је за проучавање.
На самом почетку снима "Живот ми одузми", која јој даје одличну одскочну даску. Међутим, паралелно са тим креће прича о њеној вези са главним продуцентом и идејним творцем пројекта Жиком Јакшићем што чини да почиње да се шири прича о привилегованом статусу, а због чега све што ова млада дјевојка у то вријеме ради бива посматрано кроз ту призму.
Не обазире се превише Славица на то. Снимила је пјесме попут "Превари ме", "Зваћеш је мојим именом", "Мргуд", "Вотка", "Ексклузива", "Манастир" и њима побјеђује гласине, јер никакав други фактор сем публике не одлучује да ли је нешто хит. А она их је имала. Закључно са "Змија и жаба".
И када је требало све крунисати, она се повлачи. Удаје се, рађа ћеркицу и са супругом напушта земљу пратећи његову каријеру у Јапану и Дубаију. Враћа се у земљу и сели у Нови Сад, гдје са ћеркицом и данас живи након развода, пише Глас Српске.
