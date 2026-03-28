Здравко Чолић пољубио руку Милици Павловић: "Сад могу да умрем"

28.03.2026
Србијанска пјевачица Милица Павловић присуствовала је концерту Здравка Чолића у сарајевској дворани Зетра, гдје јој је пјевач пришао у публици и пољубио руку, што је изазвало одушевљење код Милице. Након тренутка, пријатељици је рекла: "Сад могу да умрем".
Снимак је брзо привукао пажњу на друштвеним мрежама, уз коментаре попут: " Како се истопила луткица". "Прави кавалир". "Један је Здравко Чолић". "Шмекер цијели живот".
Милица Павловић је раније најавила долазак у Сарајево искључиво због Чолићевог концерта. Том приликом је открила да је прошле седмице ушла у студио и припрема нову пјесму за свој нови албум.
"Имала сам чак неке понуде да наступим данас. Ја кажем менаџменту да смо се договорили да ми је данас слободан дан, тако да је ипак суђено да сарајевским медијима откријем да сам прошле седмице ушла у студио и спремам пјесму за свој нови албум", рекла је.
Здравко Чолић ће у дворани Зетра одржати још четири концерта, вечерас, 28. марта, те 4., 5. и 6. априла, пише Телеграф.
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
