Situacija na vodotokovima u Srpskoj stabilna

Situacija na većim vodotokovima u Republici Srpskoj je stabilna dok određene probleme i dalje prave bujični tokovi usljed nastavka obilnih padavina, pokazuje jutrošnje mjerenje, saopšteno je iz Javne ustanove "Vode Srpske".

U odnosu na jučerašnji dan, u Prijedoru je rijeka Sana u blagom opadanju kao i rijeka Una na području Novog Grada.

Vodostaji u slivovima Bosne i Vrbasa imaju blagu tendenciju rasta, a kao i prethodnog dana, najkritičnija situacija je na rijeci Ukrini koja je i dalje u porastu, te se prema prognoznim modelima vrh vodenog talasa očekuje sutra ujutro.

Kako je protekao dan u Srpskoj, sumirala je Jovana Uletilović.

Obilne padavine traju danima, zabilježen je porast vodostaja širom Srpske. Ipak, za razliku od ranijih godina, situacija je stabilna.

Problemi su najizraženiji na manjim vodotocima i bujičnim potocima. Jedno od ugroženijih mjesta je naselje Ćendići u opštini Pelagićevo, ali na rješavanju problema se uveliko radi.

“Već vidimo poboljšanja u mjesnoj zajednici Ćendići, gđe je proglašena vanredna situacija. Za jedno dva do tri dana situacija će ako Bod da biti riješena, taj prvi dio posla I da neće biti prijetnje i opasnosti prema domaćinstvima", rekao je Slavko Tešić, načelnik opštine Pelagićevo.

Nadležne službe poručuju da stanje drže pod kontrolom, a razvoj situacije na terenu prati i premijer Republike Srpske Savo Minić. Kaže da mjesta za paniku nema i da će u narednih dva do tri dana prestati potreba za vanrednim stanjem u pojedinim mjesnim zajednicama.

“Sve što je rađeno , možete vidjeti lateralne kanale po cijeloj RS, vodotokove i vodozaštitne objekte. Vidjeli ste i juče u Prijedoru I danas, da nisu urađene mnoge aktivnosti, da nije povećana protočnost riječnih korita i svega ostalog da bi bilo problema", poručuje Minić.

Kiša neprestano pada i na području Banjaluke. Na Hidroelektrani Bočac stanje je stabilno i pod kontrolom – trenutni dotok vode iznosi 86 kubika u sekundi, protok je i dalje ispod planskog prosjeka za ovo doba godine, koji iznosi oko 98 kubika, što potvrđuje da nema značajnijih hidroloških poremećaja.

U protekla tri dana najviše padavina zabilježeno je u zapadnom dijelu Srpske, gdje je palo duplo više kiše od prosjeka za ovo doba godine. U narednim danima očekuje se nestabilno vrijeme, ali će, srećom, padavine će biti slabijeg intenziteta.

"Smanjile su se padavine, tako da će se I porast Rijeka smanjivati,s tim što će porast rijeke Save vjerovatno rasti zbog priliva voda drugih Rijeka i topljenja snježnog pokrivača. Nadamo se da će otapanje ići postepeno, da neće naglo da ne dovede do poplava", kaže Dejan Stupić, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Iako su obilne padavine u proteklim danima dovele do porasta vodostaja, situacija u Srpskoj za sada ostaje stabilna.

Vodotoci na području opštine Petrovo su u porastu, a trenutno nema opasnosti od izlivanja koje bi ugrozilo domaćinstva ili privredne subjekte. Manji vodotoci i dalje zahtijevaju oprez, ali nadležni očekuju smirivanje hidroloških prilika u narednim danima.