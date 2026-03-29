Sve češći povratak penzionera na tržište rada

Više od 9.600 penzionera u Republici Srpskoj se vratilo na posao. Među njima je Radovan Lužija, bivše vojno lice, koji je sa 58 godina otišao u penziju.

Međutim, odlučio je da svoje navike koje je stekao u vojsci preusmjeri dalje u radu u Sektor Sekjuriti kompaniji. Ističe da mu je cilj da ostane aktivan, a u ovoj firmi je već 8 godina.

"Tu sam dok se mogu nositi sa mladosti, imam neko iskustvo u našoj intervenciji su većinom mlađi momci i sa našim iskustvom i godinama to prilagođavamo i nadam se još par godina", kaže Lužija i nastavlja:

"Radio sam kao profesionalno vojno lice Vojske Republike Srpske, oficir, 2006 godine pri spajanju vojske oružanih snaga gdje sam ja dobio mjesto služenja Tuzla, kasarna Dubrave gdje sam bio 9 godina i penzionisan 2017. godine".

Među penzionisanim licima koji rade su i profesori Univerziteta u Banjaluci. Nastavnik koji je u akademskoj godini napunio 68 godina stiče pravo na penzionisanje međutim ukoliko na prethodno raspisanom konkursu nije izabran odgovarajući kandidat, postoji opcija da isti budu angažovani u nastavi.

"Izuzev od toga mogu biti redovni nastavnici univerziteta, znači ako smo raspisali konkurs i ako na konkurs nije uspio taj nastavnik koji je redovni ima pravo da još jednu odnosno dvije akademske godine bude angažovan tj dok ne napuni 70 godina. Trenutno na univerzitetu koji su preko 68 god njih je četvoro", rekao je Dario Stanković, portparol Univerziteta u Banjaluci.

Djelatnosti u kojima najčešće rade penzionisana lica su ona sa specifičnim zanimanjima i odgovarajućim licencama koji su kao takvi potrebni poslodavcima poput inžinjera, ljekara, stomatologa i pravnika. Prema evidenciji fonda PIO 93,1% korisnika starosne penzije, a 6,99% invalidske penzije zasnovali su radni odnos.

"Djelatnosti u kojima korisnici prava na penziju, sa statusom osiguranika, najčešće rade su: građevinarstvo, saobraćaj, prehrambena industrije, telekomunikacije, naučna djelatnost, rudarstvo i dr. gdje se najčešće traže stručnjaci sa odgovarajućom licencom, potom oblast zdravstva, visokog obrazovanja, komercijalna poljoprivredna gazdinstva, lekari, advokati, zajednice etažnih vlasnika i dr. u manjem broju", poručuju iz Fonda PIO.

Povratak penzionera na tržište rada najčešće dolazi zbog potrebe poslodavaca za iskusnim kadrom i deficitom stručnjaka na istom, ali i zbog lične želje penzionera da ostanu aktivni i dodatno zarade.