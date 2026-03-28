Moglo bi i na 4 marke: Loša najava stručnjaka za cijenu goriva

Autor:ATV
28.03.2026
14:01
Komentari:1
Cijena barela nafte tipa Brent 28. marta zaključena je na 112,57 dolara, što predstavlja najveću vrijednost u posljednjih mjesec dana i rast od oko 60 odsto u ovom periodu.
Prema riječima stručnjaka za energetiku Almira Bećarevića, ova cijena nafte, u rasponu od 112 do 120 dolara, znači da možemo očekivati daljnji rast cijena derivata na domaćem tržištu.
“Krećemo se prema cijenama dizela od 3,80 KM do 4,0 KM i cijena benzina od 3,10 KM do 3,20 KM”, pojašnjava Bećarević.
Bečarević dodaje za portal "Radiosarajevo.ba":
“Ukoliko cijena Brent nafte dostigne 120 dolara po barelu, historijska cijena derivata na našim benzinskim pumpama od 3,87 KM za litar biće dostignuta, pa čak i premašena".
Građanima se savjetuje da prate kretanja cijena i planiraju potrošnju goriva u skladu s očekivanim poskupljenjima.
