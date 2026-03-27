Dodik: Srpska učinila sve da bi poljoprivreda bila stimulisana

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je aktuelna vlast u Republici Srpskoj učinila sve kako bi bila stimulisana poljoprivredna proizvodnja.

"Davali smo podsticaje svih ovih godina za različite namjene. Svi su ranije imali kvalitetan život, jer je bilo bogato selo, ali, nažalost, mnogi ne žele sada da idu iz grada i da se bave poljoprivredom", rekao je Dodik.

On smatra da će, zbog ukupnih dešavanja u svijetu, potreba za selom i poljoprivredom biti sve veća.

"Odbijam optužbe da sam kriv ako je nešto na pijaci skupo, a svih ovih godina dijelimo sjetveni materijal i sve ono što je neophodno. Vremenski uslovi utiču na poljoprivredu, a i ono što se uvozi nije kvalitetno. Trgovci će kupiti nešto jeftinije da ovdje skupo prodaju. Sigurno je da moramo da vidimo kako ovo riješiti", dodao je Dodik.

On smatra da Srpskoj treba više rada i da odbrana od situacije u svijetu jeste unutrašnja stabilnost i povjerenje.

"U Republici Srpskoj ima 407.000 porodica, a registrovanih 402.000 automobila, što dovoljno govori o svemu. Još jednom pitam, šta ćemo u Evropi kada ne može da riješi svoje probleme?", rekao je Dodik.