"Svijet vjeruje u Republiku Srpsku"

Iako je Republika Srpska ponudila obveznice u vrijednosti od 500 miliona evra, globalni investitori su bili zainteresovani za čak 1,2 milijarde, saopštio je danas SNSD.

SNSD je u objavi na Instagramu pojasnio šta to znači za građane.

- Nova ulaganja - obezbijedili smo gotovo milijardu maraka koje će biti usmjerene direktno u nove vrtiće, škole, puteve i elektrane, ali i za veće plate i penzije. Sigurnost - ugovorili smo fiksnu kamatnu stopu sve do 2031. godine. To znači da smo zaštitili Srpsku od globalnog rasta cijena i kriza u svijetu. Snažno povjerenje - po prvi put su kupci naših obveznica najveći američki penzioni fondovi i osiguravajuća društva - istakli su u objavi.

Naveo je da je ugled Republike Srpske značajno popravljen među svjetskim finansijskim liderima.

- Nastavljamo da gradimo sigurnu budućnost i razvoj Srpske, uprkos svim izazovima u svijetu - istakli su u objavi.