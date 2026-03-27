Dodik najavio povećanje plate budžetskim korisnicima

ATV

27.03.2026

11:08

Милорад Додик
Milorad Dodik, predsjednik SNSD, izjavio je da bi u Narodnoj skupštini Republike Srpske u ponedjeljak trebalo da budu usvojeni zakoni kojima je propisano povećanje plata za pet odsto budžetskim korisnicima.

"Juče je bio dobar dan za Srpsku i to su finale onoga što smo planirali krajem prošle godine, kada smo veoma ambiciozno najavljivali povećanja plata, boračkog dodatka i penzija koje se već isplaćuju. Rekli smo da će aprilska plata biti povećana budžetskim korisnicima", istakao je Dodik.

Naglasio je da se to sve zasniva na budžetskim i drugim politikama koje su trebale da obezbijede stabilne prilive i prihode.

"I kako bi mogli sve to da servisiramo. Pokušavamo da nizom mjera reagujemo. Nekada se ne može računati na neke uticaje, jer ne zavisi sve od nas. Oni koji prate mogu da primjete da je u budžetu Srpske za ovu godinu bilo planirano da se tekuća dospjeća pokrivaju tako što ćemo pokušati eksterno da se zadužimo i da ne opterećujemo domaće banke i da novac ne izvlačimo iz njih. Imamo i partnere koji će biti zainteresovana da ulože novac u Republiku Srpsku. To smo planirali u novembru prošle godine", naveo je Dodik.

Biće povećane plate i medicinskim radnicima.

"Povisićemo plate medicinskim radnicima, a dobiće medicinski dodatak od 250 maraka što će biti trajno rješenje", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da će samo u ovoj godini za davanja za lična primanja po različitim osnovama biće izdvojeno blizu 800 miliona KM više nego u prošloj godini.

