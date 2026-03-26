Cvijanović u Dalasu: Bilo je zadovoljstvo poslušati panel na kojem je govorio Tom Homan

Učešće na Konferenciji konzervativne političke akcije u Dalasu bila je prilika da se naši stavovi predstave, ali i da se čuju mnogi važni i interesantni govornici, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Bilo je zadovoljstvo poslušati panel na kojem je govorio "border tzar" u administraciji predsjednika Trampa Tom Homan. On je jedan od ključnih aktera koji se bavi pitanjima imigracione politike i zaštite granice, što su izuzetno važne i aktuelne političke teme u SAD - napisala je Cvijanović na Instagram profilu.

Riječ je o jednom od najuticajnijih suverenističkih skupova u svijetu. Na konferenciji su učestvovali najviši američki i evropski zvaničnici.

Među njima, specijalni izaslanik američkog predsjednika Ričard Grenel, bivši premijeri Velike Britanije i Poljske.