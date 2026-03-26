Cvijanović u Dalasu: Bilo je zadovoljstvo poslušati panel na kojem je govorio Tom Homan

ATV

26.03.2026

21:54

Жељка Цвијановић се обраћа на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу.
Foto: RTRS

Učešće na Konferenciji konzervativne političke akcije u Dalasu bila je prilika da se naši stavovi predstave, ali i da se čuju mnogi važni i interesantni govornici, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Bilo je zadovoljstvo poslušati panel na kojem je govorio "border tzar" u administraciji predsjednika Trampa Tom Homan. On je jedan od ključnih aktera koji se bavi pitanjima imigracione politike i zaštite granice, što su izuzetno važne i aktuelne političke teme u SAD - napisala je Cvijanović na Instagram profilu.

Podsjećamo, srpski član Predsjedništva BiH govorila je na Konferenciji konzervativne političke akcije u Dalasu, u američkoj saveznoj državi Teksas.

Riječ je o jednom od najuticajnijih suverenističkih skupova u svijetu. Na konferenciji su učestvovali najviši američki i evropski zvaničnici.

Među njima, specijalni izaslanik američkog predsjednika Ričard Grenel, bivši premijeri Velike Britanije i Poljske.

Željka Cvijanović

Pročitajte više

Додик пожелио СНС-у и Вучићу успјех на изборима

Republika Srpska

Dodik poželio SNS-u i Vučiću uspjeh na izborima

30 min

0
Јана Тодоровић пала на улици: Фино сам се повриједила

Scena

Jana Todorović pala na ulici: Fino sam se povrijedila

35 min

0
У Словенији хиљаде људи остало без струје

Region

U Sloveniji hiljade ljudi ostalo bez struje

41 min

0
Која страна алуминијске фолије иде до хране?

Savjeti

Koja strana aluminijske folije ide do hrane?

53 min

0

Više iz rubrike

Додик пожелио СНС-у и Вучићу успјех на изборима

Republika Srpska

Dodik poželio SNS-u i Vučiću uspjeh na izborima

30 min

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Puna podršku obilježavanju "Ljubičastog dana"

1 h

0
Драган Васиљевић и Синиша Кострешевић о безбједносним изазовима и унапређењу сарадње

Republika Srpska

Kostrešević i Vasiljević o bezbjednosnim izazovima i unapređenju saradnje

4 h

0
Превозници пристали на преговоре.

Republika Srpska

Vlada Srpske učiniće sve da riješi problem prevoznika

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

10

Influenserka pala sa terase hotela: Slomila kičmu na 24 mjesta

22

09

Cijene avio-karata između Evrope i Azije idu u nebo

22

02

Miša Omega pronađen mrtav: Kako je vlasnik 100 firmi stekao nadimak

21

54

Cvijanović u Dalasu: Bilo je zadovoljstvo poslušati panel na kojem je govorio Tom Homan

21

49

Na ovom dijelu puta obustavljen saobraćaj za teretna vozila

