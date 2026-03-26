Kostrešević i Vasiljević o bezbjednosnim izazovima i unapređenju saradnje

26.03.2026

Драган Васиљевић и Синиша Кострешевић о безбједносним изазовима и унапређењу сарадње
Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević i direktor policije Republike Srbije Dragan Vasiljević razgovarali su danas u Beogradu o aktuelnim bezbjednosnim izazovima i unapređenju već veoma dobre i visokoprofesionalne saradnje u borbi protiv svih vidova kriminala.

Istaknuta je uspješna saradnja, koja se odvija kroz zajedničke akcije, razmenu operativnih informacija, studijske posete i učešće u regionalnim inicijativama. Ostvareni su dobri rezultati u suzbijanju različitih vrsta kriminala, posebno u borbi protiv krijumčarenja narkotika, organizovanog kriminala i terorizma.

Poseban akcenat stavljen je na kontinuiranu razmjenu iskustava i dobrih praksi, kao i na dalje jačanje saradnje specijalnih i posebnih jedinica policije, što će doprinijeti efikasnijem odgovoru na najsloženije bezbjednosne izazove.

Direktori Vasiljević i Kostrešević potvrdili su punu posvećenost nastavku i produbljivanju saradnje, u cilju povećanja bezbjednosti svih naših građana.

