Kostrešević i Vasiljević o bezbjednosnim izazovima i unapređenju saradnje

26.03.2026
Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević i direktor policije Republike Srbije Dragan Vasiljević razgovarali su danas u Beogradu o aktuelnim bezbjednosnim izazovima i unapređenju već veoma dobre i visokoprofesionalne saradnje u borbi protiv svih vidova kriminala.
Istaknuta je uspješna saradnja, koja se odvija kroz zajedničke akcije, razmenu operativnih informacija, studijske posete i učešće u regionalnim inicijativama. Ostvareni su dobri rezultati u suzbijanju različitih vrsta kriminala, posebno u borbi protiv krijumčarenja narkotika, organizovanog kriminala i terorizma.
Poseban akcenat stavljen je na kontinuiranu razmjenu iskustava i dobrih praksi, kao i na dalje jačanje saradnje specijalnih i posebnih jedinica policije, što će doprinijeti efikasnijem odgovoru na najsloženije bezbjednosne izazove.
Orban otkrio dvije kardinalne greške Brisela
Direktori Vasiljević i Kostrešević potvrdili su punu posvećenost nastavku i produbljivanju saradnje, u cilju povećanja bezbjednosti svih naših građana.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
4 h8
Republika Srpska
6 h1
Republika Srpska
6 h2
