Vlada Srpske učiniće sve da riješi problem prevoznika

Vlada Republike Srpske učiniće sve što može da ispuni zahtjeve Konzorcijum "Logistika" kako bi bili riješeni problemi prevoznika, izjavio je danas u Sarajevu ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

On je rekao da na današnjem sastanku Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Šengen zoni nije bilo predstavnika Vlade FBiH, poručujući da je transport kičma privrede oba entiteta.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić rekao je nakon sastanka Radne grupe da sve kapacitete u BiH treba usmjeriti na rješavanje problema transportne zajednice, jer je to nešto što ugrožava opstanak kompanija i negativno utiče na ekonomiju.

Prema njegovim riječima, Savjet ministara je ključan za rješavanje problema vozača, zbog čega treba pojačati pritisak na ovu instituciju.

Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto rekao je da su predstavnici nadležnih institucija u BiH dogovorili intenziviranje aktivnosti s ciljem ubrzanja procedura na granicama i smanjenja čekanja za prevoznike.

Forto je rekao da su najavljeni hitni razgovori sa Kancelarijom za veterinarstvo, entitetskim premijerima i ministrima trgovine, kao i sa udruženjima špeditera kako bi se unaprijedila efikasnost prelaska granice.

Sanel Hodžić iz Konzorcijuma "Logistika" rekao je da je većina institucija i dalje na "početnoj tački" i da konkretni zahtjevi sektora nisu realizovani uprkos ranijim obećanjima.