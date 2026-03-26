Vlada Srpske učiniće sve da riješi problem prevoznika

ATV

26.03.2026

17:07

Превозници пристали на преговоре.
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske učiniće sve što može da ispuni zahtjeve Konzorcijum "Logistika" kako bi bili riješeni problemi prevoznika, izjavio je danas u Sarajevu ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

On je rekao da na današnjem sastanku Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Šengen zoni nije bilo predstavnika Vlade FBiH, poručujući da je transport kičma privrede oba entiteta.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić rekao je nakon sastanka Radne grupe da sve kapacitete u BiH treba usmjeriti na rješavanje problema transportne zajednice, jer je to nešto što ugrožava opstanak kompanija i negativno utiče na ekonomiju.

Prema njegovim riječima, Savjet ministara je ključan za rješavanje problema vozača, zbog čega treba pojačati pritisak na ovu instituciju.

Доналд Трамп-24032026

Svijet

Tramp: SAD dobijaju rat protiv Irana, oni mole da se postigne dogovor, ne ja

Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto rekao je da su predstavnici nadležnih institucija u BiH dogovorili intenziviranje aktivnosti s ciljem ubrzanja procedura na granicama i smanjenja čekanja za prevoznike.

Forto je rekao da su najavljeni hitni razgovori sa Kancelarijom za veterinarstvo, entitetskim premijerima i ministrima trgovine, kao i sa udruženjima špeditera kako bi se unaprijedila efikasnost prelaska granice.

Sanel Hodžić iz Konzorcijuma "Logistika" rekao je da je većina institucija i dalje na "početnoj tački" i da konkretni zahtjevi sektora nisu realizovani uprkos ranijim obećanjima.

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Bećirović politički "veniš" koji ne skida istorijske i političke fleke

1 h

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Duel sa Stanivukovićem na dnu liste mojih prioriteta

3 h

1
Вијеће народа

Republika Srpska

Dževad Mahmutović: Zašto su tvrdnje o neustavnosti Vlade Srpske pravno neutemeljene?

3 h

2
Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Prećutna nepravda prema Srbima glasnija od rata

5 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

20

Orban otkrio dvije kardinalne greške Brisela

17

15

Lepa Lukić otkrila želju Zorice Brunclik: ''Zvala me je i rekla..''

17

07

Vlada Srpske učiniće sve da riješi problem prevoznika

17

05

Tramp: SAD dobijaju rat protiv Irana, oni mole da se postigne dogovor, ne ja

17

04

Narod priča: Porodica Jokić

