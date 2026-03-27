Šuput: Izlazak na međunarodno tržište potvrda da imamo stabilne finansije i zagarantovan ekonomski rast

Izlazak na međunarodno tržište je veliki rezultat napora koje je proteklih nekoliko mjeseci radila Vlada Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, rekao je Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Ovo je potvrda snažnog i pozitivnog kreditnog potencijala koji ima Srpska i potvrda stabilnog finansijskog sistema, smatra Šuput.

"Izlazak na međunarodno tržište u vrlo izazovnim globalnim krizama i interesovanje američkih i ostalih međunarodnih investitora, koje je bilo tri puta veće od ponude, je potvrda da imamo osigurane stabilne finansije i zagarantovan ekonomski rast", istakao je Šuput.