Značajan iskorak na međunarodnom tržištu: Uspješna prodaja evroobveznica Srpske

ATV

26.03.2026

18:29

Значајан искорак на међународном тржишту: Успјешна продаја еврообвезница Српске
Foto: Tanjug/AP

Republika Srpska je uspješno realizovala zaduženje na međunarodnom tržištu kapitala, emitovanjem referentne evroobveznice u iznosu od 500 miliona evra, uz fiksnu kamatnu stopu od 6,25 odsto, sa dospijećem u aprilu 2031. godine, saopšteno je danas iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Iz Ministarstva navode da ova transakcija predstavlja značajan iskorak na međunarodnom tržištu kapitala, imajući u vidu sljedeće ključne faktore:

1. Republika Srpska je otvorila međunarodno tržište kapitala nakon izbijanja rata na Bliskom istoku, realizujući prvo izdanje sa tržišta u razvoju sa evropskog kontinenta nakon početka konflikta, čime su demonstrirane liderske sposobnosti u uslovima pojačane volatilnosti na globalnim finansijskim tržištima. Investitorski portfelj je geografski diversifikovan, sa dominantnim učešćem investitora koji po prvi put investiraju u javni dug Republike Srpske, uključujući najveće američke penzione fondove i osiguravajuća društva.

2. Riječ je o prvoj referentnoj obveznici Republike Srpske, listiranoj na Londonskoj berzi, kao i o najvećem međunarodnom zaduženju entiteta do sada, realizovanom uprkos turbulentnim tržišnim uslovima izazvanim ratom na Bliskom istoku.

3. Ostvarena je najveća potražnja u istoriji zaduživanja Republike Srpske, gotovo tri puta veća u odnosu na prvo izdanje evroobveznice iz 2021. godine, što jasno potvrđuje povjerenje investitora u politike koje rukovodstvo Republike Srpske sprovodi na međunarodnom planu. Potražnja je dostigla više od milijardu evra, svega nekoliko sati nakon objave transakcije.

4. Imajući u vidu izmijenjene okolnosti na međunarodnim finansijskim tržištima jasno je da je postignuto značajno relativno smanjenje troška zaduživanja u poređenju sa transakcijom iz 2021. godine. Preciznije, raspon je praktično prepolovljen, što ukazuje na poboljšano pozicioniranje Republike Srpske na međunarodnom tržištu kapitala, zasnovano na razvoju domaćih ekonomskih prilika, kao i saradnji sa partnerima iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je posebno značajno imajući u vidu da su globalne kamatne stope danas približno tri puta više nego u trenutku prvog izdanja.

5. Transakcija predstavlja primjer odgovornog i strateškog upravljanja javnim dugom, pri čemu je Republika Srpska četvrti emitenat iz zemalja regiona koje su ove godine pristupile međunarodnom tržištu kapitala, nakon Slovenije i Hrvatske, članica Evropske unije, i Sjeverne Makedonije, zemlje sa statusom kandidata.

6. Zaduženje je realizovano uz fiksnu kamatnu stopu, čime je obezbijeđena zaštita od potencijalnih, već najavljenih, budućih povećanja kamatnih stopa od strane Evropske centralne banke.

7. Realizacija transakcije uslijedila je nakon intenzivnih strateških aktivnosti Vlade i Ministarstva finansija na međunarodnom planu, uključujući direktne kontakte sa više od pedeset najvećih globalnih investitora, koji su iskazali povjerenje u tim Ministarstva finansija i Vladu Republike Srpske.

Istorija nas uči da geopolitičke krize mogu brzo eskalirati i dovesti do snažnih inflatornih šokova, poput onog iz 2022. godine. U tom kontekstu, pravovremeno upravljanje javnim dugom u uslovima pojačanih geopolitičkih rizika predstavlja jednu od ključnih obaveza svake odgovorne vlade, navedeno je u saopštenju Ministarstva finansija Republike Srpske.

