Logo
Large banner

Transportno ograničenje za prevoz željezne rude od Ljubije do Zenice

Autor:

ATV

27.03.2026

11:54

Komentari:

0
Željeznice Republike Srpske od danas uvode transportno ograničenje na prevoz željezne rude od Nove Ljubije do zeničke Nove željezare, dok prijedorski rudnik ne riješi dospjela potraživanja.

Iz Željeznica Republike Srpske su saopštili da su bili prinuđeni na ovakav postupak radi osiguranja finansijskih sredstava za isplatu obaveza prema zaposlenima, poreskim obavezama, dobavljačima, kao i ostalih materijalnih troškova.

Precizirali su da će transportno ograničenje biti na snazi do rješavanja isplate dospjelih potraživanja Željeznicama Republike Srpske od dužnika Nove Ljubije iz Prijedora i rješavanja načina obezbjeđivanja plaćanja za dalju uslugu prevoza željezne rude željeznicom.

Željeznice Republike Srpske obaviještene su od dugogodišnjeg poslovnog partnera iz Prijedora da je rudnik Nova Ljubija putem privremenog stečajnog upravnika 4. marta Okružnom privrednom sudu u Prijedoru podnijela prijedlog za pokretanje stečajnog postupka.

- Ovim postupkom zaustavljeno je i dovedeno u pitanje izmirivanje potraživanja za realizaciju Ugovora između Željeznica Republike Srpske i Nove Ljubije iz Prijedora na ime realizovanog prevoza. Obaveze prema Željeznicama Republike Srpske za realizovan prevoz do 19. marta iznosile su 4.951.656 KM - navedeno je u saopštenju.

Iz Željeznica Republike Srpske upozoravaju da je nastalim promjenama ugroženo dalje poslovanje kompanije i egzistencija 1.676 radnika i dobavljača Željeznica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

RŽR "Ljubija"

Ljubija

Nova Ljubija

željeznica RS

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

43

Nema kvoruma: Prekinuta sjednica Doma naroda

13

34

Minić razgovarao sa Li Fan: Uspješna saradnja Srpske i Kine

13

28

Premijer tražio, ministar prihvatio: Đokić ide u "Novu Ljubiju"

13

20

Pomjerena utakmica Barselona - Zvezda!

13

14

"Vode Srpske": Blagi rast vodostaja, očekuje se rast

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner