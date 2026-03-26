Sindikat "Nove Ljubije": Protest radnika, odbiće obroke, zahtjev jasan

Radnici Društva "Nova Ljubija" d.o.o. Prijedor - Omarska nalaze se u izuzetno teškoj egzistencijalnoj situaciji, uz ozbiljne indicije da im zarađene plate neće biti isplaćene jer je zaustavljena proizvodnja u rudniku Omarska zbog odluke većinskog vlasnika društva. Svi su svjesni da je ovo kraj rudarenja u Prijedorskoj regiji, navode iz Sindikata ovog preduzeća.

- Dovedeni do krajnjih granica, radnici su, na vlastitu inicijativu, odlučili da započnu protest kroz odbijanje obroka – ne kao izbor, već kao posljednji način da skrenu pažnju na stanje u kojem se nalaze. Njihov zahtjev je jasan i jedini: hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja i isplata otpremnina, kako bi se spriječilo da stotine radnika i njihovih porodica ostanu bez osnovnih sredstava za život - navodi se u saopštenju Sindikata.

Kažu da se "procjenjuje da je za rješavanje ovog pitanja potrebno između šest i sedam miliona KM – iznos koji predstavlja minimum socijalne sigurnosti za ljude koji su godinama radili i stvarali vrijednost u ovom preduzeću".

- Ignorisanje ove situacije znači direktno ugrožavanje egzistencije velikog broja porodica, ali i ozbiljan rizik po zdravlje radnika koji su primorani na ovakav vid protesta. Pozivamo nadležne institucije da hitno i odgovorno reaguju. Svako dalje odlaganje može imati nesagledive posljedice. Radnici ne traže privilegije – traže osnovno pravo na dostojanstven život - ističu oni.

Protest radnika odbijanjem obroka počinje danas sa početkom u 15 časova.

Radnici ostalih brigada će se priključiti večeras oko 20 časova svojim organizacionim jedinicama.

Isto tako jedan dio radnika Centralne radionice započinje protest u 15 časova u krugu firme, a ostali se priključuju oko 20 časova.

Radnici ostaju u protestu na svojim radnim mjestima do ispunjenja zahtijeva, navode oni.