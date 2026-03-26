Drama u Sarajevu: Osoba upala u Miljacku, spasavanje u toku

Na sarajevskom Vilsonovom šetalištu u toku je akcija spasavanja nepoznate osobe koja je pala sa skele mosta Ars Aevi.

Kako je potvrđeno za Kliks iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, na terenu su vatrogasci koji rade na spasavanju osobe koja je pala u Miljacku. Na terenu su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Hitna pomoć.

Još uvijek nema informacija o tome kako je došlo do ovog incidenta.

Podsjećamo, u toku je rekonstrukcija mosta Ars Aevi koji povezuje Vilsonovo šetalište s Grbavicom. Most je uklonjen, a postavljena je radna skela.

Odmah nakon što je počela rekonstrukcija, lokacija mosta Ars Aevi je ograđena te je postavljeno upozorenje da je u pitanju zona gradilišta preko kojeg je zabranjen prolaz.

Most je izgrađen 2002. godine prema idejnom rješenju svjetski priznatog italijanskog arhitekte Renca Piana.