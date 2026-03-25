Mali Piksi umro, a onda oživio: Otkrio kako izgleda sa druge strane

On je, kako kaže, 4. septembra 2025. na nekoliko sati izgubio svijest, a sada je odlučio da sa svima podijeli svoju priču o boravku u "drugoj prostoriji - prostoriji mira i tišine".

Njegova ispovijest snažno je odjeknula skoro jer pokazuje nevjerovatnu snagu čovjeka koji je i ranije, prije 15 godina, izbegao sigurnu smrt nakon pada sa visine od 800 metara.

"Dragi i poštovani prijatelji moji, nemojte se bojati smrti. Smrt nije ništa posebno. Dana 4.9.2025. godine, na par sati, otišao samo samo u drugu sobu, sobu mira, spokoja i blaženstva, gdje ništa ne boli. Od tih osjećaja, u toj drugoj sobi, imao sam bolje osjećaje, samo dok sam izvodio padobranske skokove. Ja sam ja, i vi ste vi, što smo bili - što smo još uvijek. Zovite me mojim starim imenom, razgovarajte sa mnom, obično kao i uvijek. Neka ne bude promjene u vašem glasu. Neka ne bude usijan i žalostan", napisao je Stojković na svom Fejsbuku i nastavio:

"Smijte se, kao što smo se uvijek smijali našim veselim šalama. Veselite se, zabavljajte. Molite se za mene, kao što se i ja molim za vas. Neka ne budem zaboravljen, kao što jesam, samo zato sto se ne vidim. Tog 4. septembra je treći moj rođendan. Sada je sve u redu. Oporavljam se polako, ali sigurno. Ja vas čekam tu negdje iza ugla. Rođendane želim provoditi sam, bez vas. I nemojte se ljutiti, ja vas čekam, volim i radujem danu našeg novog susreta".

Ivan je zamolio svoje poznanike i prijatelje da ga ne zovu i ne posjećuju, jer je potrebno vrijeme njegovoj porodici i njemu da se oporave od doživljenog stresa.

"Zašto sam vam sve ovo napisao? Navedenog dana, doživio sam krizu svijesti (komu), u trajanju od par sati, a nakon 15 godina, od mog vrlo teškog udesa na padobranskom skoku (otkaz i glavnog i rezervnog padobrana), sa visine od 800 metara, kada sam zadobio vrlo teške tjelesne povrede, opasne po život. I nakon 15-godišnjeg liječenja, moralo je i to da se desi", napisao je ovaj veteran.

Rekao je da je tu gdje jeste zahvaljujući dežurnoj ekipi vojne hitne pomoći VB Niš, prenosi "Blic".

"Medicinskoj sestri Nataši Pejković - višestrukom spasiocu mog života, ženi zmaju, carici i spartanki u medicini, kojoj bi i sam Hipokrat pozavidio, Dr Dragani i vozaču Fići, koja je hitno došla, na poziv moje supruge. Takođe veliku zahvalnost odajem i sljedećem medicinskom i nemedicinskom osoblju VB Niš i UKC Niš. Mom velikom prijatelju (cimeru), Miodragu Dikiću Diki, koji me je svo vrijeme u bolnici, bodrio i gurao da sve ovo preživim", napisao je Stojković i dodao:

"Vaš mali Piksi se nikada nije predavao tako lako i nikada neće, zato što se padobranci nikada ne predaju i vraćaju se iz mrtvih, kao mačka sa 9 života. Jednom padobranac-uvijek padobranac".

U narednoj objavi ponovio je da je medicinska sestra Nataša višestruki spasilac njegovog života.

"U navedenom slučaju sa mojim zdravstvenim stanjem, uspjela je da mi uvede kanilu u venu u vozilu vojne hitne pomoći, koje je bilo u pokretu i priključi na infuziju i svo vrijeme sprovodila postupak oživljavanja. Nataša - zahvalan do groba", napisao je Stojković.