Šta donosi prijedlog da se moraju registrovati pripejd kartice

Savjet ministara BiH usvojio je Nacrt zakona o dopuni Zakona o komunikacijama BiH, koji podrazumijeva registraciju pripejd korisnika mobilnih telekomunikacionih usluga.

Da bi se Zakon počeo primjenjivati u praksi, potrebno je da prođe proceduru u oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Uskoro bi mogao doći kraj zloupotrebi pripejd SIM kartica. Registracijom korisnika mobilne kartice biće olakšano nadležnim institucijama da lakše identifikuju osobe koje su pozivom sa pripejd broja izvršile neko krivično djelo, a sve ih je više, uvjerava resorni ministar.

"Ljudi kupe mobitele, kartice, nazovu sud, kažu ad je postavljena bomba i sud ne radi taj dan. I, neka ročišta koja se taj dan odgode, mjesecima se odgađaju. Ta zloupotreba je prisutna širom BiH, proizvodi ogromne troškove pravosuđu", kaže Edin Forto.

O dopuni Zakona o komunikacijama BiH još se nisu izjašnjavali poslanici i delegati Parlamentarne skupštine BiH. Međutim, čini se da oko ovoga neće biti podjele među poslanicima.

"Ogroman je broj korisnika pripejd kartica i to treba unijeti u nekakav legalan tok, da se ljudi koji kupuju pripejd kartice registruju. Sasvim je normalno da jedno društvo uredi kupovinu pripejd kartica i na ovaj način će biti poznato ko je vlasnik pripejd kartice", rekla je Mira Pekić, poslanik Kluba PDP-SDS-Lista za pravdu i red u PD PS BiH.

"Znate i sami da je bila do sada praksa da se kartica može kupiti na bilo kojoj trafici. Mi smo imali više slučajeva u Republici Srpskoj, gdje su lažno dojavljivane bombe u školama i uglavnom sa kartica sa kojih se nije znalo ni ko su vlasnici", kaže Miroslav Vujičić, poslanik SDSD-a u PD PS BiH.

Ako izmjene Zakona budu usvojene, svi telekomunikacioni operateri imaće obavezu da registruju svakog korisnik pripejd broja. Međutim, u M:telu kažu da je potrebno mijenjati i Zakon o elektronskom potpisu, koje bi definisale elektronsku identifikaciju u širem smislu.

"Smatramo da se na taj način trebaju izmijeniti zakonska rješenja kako bi elektronska identifikacija bila dostupna na različite načine, odnosno kako bi korisnici imali lakši način da elektronski identifikuju svoj broj", poručuje Stefan Ličina, šef Službe za odnose s javnošću Kompanije "M:tel“.

Naglašava i da bi registracija pripejd broja svakako doprinijela većoj transparentnosti i bezbjednosti. Promjene neće biti kada je u pitanju prodaja i funkcionisanje samih kartica.