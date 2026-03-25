Umjesto otvaranja javnog poziva - pao sajt, sve propalo

Federalni zavod za zapošljavanje pokrenuo je Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja, koji je trebao biti otvoren u poned‌jeljak.

Ipak, umjesto otvaranja javnog poziva, u poned‌jeljak je naprasno pala stranica Zavoda.

- Federalni zavod za zapošljavanje obavještava javnost da se, uslijed tehničkih poteškoća u pristupu web stranici, poništava Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja 2026, objavljen dana 23.03.2026. godine u 08:00 sati na službenoj web stranici Zavoda (www.fzzz.ba). Također, napominjemo da danas uspješno zaprimljene prijave, nažalost, neće moći biti uzete u razmatranje zbog čega izražavamo iskreno žaljenje.

S ciljem osiguranja jednakih uslova za sve potencijalne korisnike, Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa dobavljačima, intenzivno radi na otklanjanju uočenih poteškoća. O novom terminu objave Javnog poziva javnost će biti blagovremeno informisana putem službene web stranice Zavoda, te pozivamo sve zainteresirane da redovno prate objave na www.fzzz.ba. Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji - naveli su iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.