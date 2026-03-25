Umjesto otvaranja javnog poziva - pao sajt, sve propalo

Avaz

25.03.2026

11:01

Умјесто отварања јавног позива - пао сајт, све пропало
Foto: Ustupljena fotografija

Federalni zavod za zapošljavanje pokrenuo je Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja, koji je trebao biti otvoren u poned‌jeljak.

Ipak, umjesto otvaranja javnog poziva, u poned‌jeljak je naprasno pala stranica Zavoda.

- Federalni zavod za zapošljavanje obavještava javnost da se, uslijed tehničkih poteškoća u pristupu web stranici, poništava Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja 2026, objavljen dana 23.03.2026. godine u 08:00 sati na službenoj web stranici Zavoda (www.fzzz.ba). Također, napominjemo da danas uspješno zaprimljene prijave, nažalost, neće moći biti uzete u razmatranje zbog čega izražavamo iskreno žaljenje.

S ciljem osiguranja jednakih uslova za sve potencijalne korisnike, Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa dobavljačima, intenzivno radi na otklanjanju uočenih poteškoća. O novom terminu objave Javnog poziva javnost će biti blagovremeno informisana putem službene web stranice Zavoda, te pozivamo sve zainteresirane da redovno prate objave na www.fzzz.ba. Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji - naveli su iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Виктор Орбан

Orban: Obustava gasa Ukrajini dok se ne obnovi isporuka preko "Družbe"

Нова правила СЕПА: Србија 5. маја улази у европску зону плаћања

Nova pravila SEPA: Srbija 5. maja ulazi u evropsku zonu plaćanja

Спасавање посрнуле дипломатије: Продаја "браће" за подршку запада

Spasavanje posrnule diplomatije: Prodaja "braće" za podršku zapada

Хапшење у Бањалуци: Алкохол, непрописно паркирање и повријеђен полицајац

Hapšenje u Banjaluci: Alkohol, nepropisno parkiranje i povrijeđen policajac

Исповијест храбре раднице која је савладала пљачкаша: Не бојим се, ударио ме је у главу

Ispovijest hrabre radnice koja je savladala pljačkaša: Ne bojim se, udario me je u glavu

РХМЗ издао хитно упозорење: Стиже колапс!

RHMZ izdao hitno upozorenje: Stiže kolaps!

Беба

U Srpskoj rođena 21 beba

Савић у Братунцу и Сребреници: Наставак инвестиција у електромрежу

Savić u Bratuncu i Srebrenici: Nastavak investicija u elektromrežu

