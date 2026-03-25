Logo
Large banner

RHMZ izdao hitno upozorenje: Stiže kolaps!

Autor:

Slaviša Đurković

25.03.2026

09:30

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Johan Nilsson

RHMZ izdao je upozorenje na naglu promjenu vremena, obilne padavine, zahlađenje, snijeg i jak do olujni vjetar.

Jače padavine će početi u četvrtak na zapadu gdje će biti i pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu, a u petak i subotu će se proširiti ka istoku. Najmanje padavina se očekuje na jugu i jugoistoku. Ukupna količina padavina od 50 mm na istoku do 130 mm na zapadu.

Zbog zahlađenja kiša će preći u snijeg u brdsko-planinskim predjelima uz formiranje i brzi porast snežnog pokrivača do petka od 10 do 40 cm, a u subotu od 20 do 60 cm. Na višim planinama na zapadu ponegde i više. Jak vjetar će na planinama stvarati snežne mećave i nanose snijega.

U nižim predjelima na zapadu i jugoistoku se očekuje 5-20 cm. Na krajnjem jugu kao i na sjeveroistoku (Semebrija i Posavina) padaće uglavnom kiša, bez formiranja snježnog pokrivača.

Većina padavina će se pretvoriti u snežni pokrivač, dok u nižim predjelima, pogotovo u četvrtak na zapadu, može doći do problema sa oborinskim vodama i oticanjem vode u urbanim zonama zbog intenzivnih padavina u kratkom periodu.

U četvrtak 26.03. udari vetra od 40 do 80 km/h, najjači udari u Hercegovini i na severozapadu.

U petak i subotu 27-28.03. na jugu i jugoiostoku umeren vetar od 30-50 km/h, u ostalim predelima od 50 do 80 km/h.

Meteoalarm je izdao narandžasto upozorenje za veći dio BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

RHMZ

Upozorenje

meteoalarm

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner