Britanija rasporedila PVO sisteme "stormer"

Britanske oružane snage rasporedile su sistem protivvazdušne odbrane "stormer" na Kipru da bi ojačale zaštitu vazdušnog prostora na tom mediteranskom ostrvu, saopšteno je iz britanskog Ministarstva odbrane.

List "Sajprus mejl" objavio je da su raketni sistemi velike brzine "stormer", opremljeni projektilima zemlja-vazduh "starstrejk", raspoređeni nakon što su britanske snage presrele 14 dronova u tom dijelu Mediterana.

Ovaj PVO sistem je namijenjen za suprotstavljanje brzim, niskoletećim neprijateljskim projektilima, uključujući dronove.

Raketa "starstrejk", koja leti brzinama većim od 3.700 kilometara na čas i koristi sistem laserskog navođenja, namijenjena je za neutralisanje vazdušnih prijetnji sa minimalnim vremenom reakcije, čak i u uslovima elektronskih ometanja.

Ovo raspoređivanje dio je jačanja britanskog vojnog prisustva oko Kipra koje se intenziviralo otkako je dron iranske proizvodnje ranije ovog mjeseca pogodio bazu Akrotiri.

Britanski razarač "HMS Dragon" stigao je ranije u vode kod Kipra, a njegov komandir Jan Grifin izjavio je da je izuzetno ponosan na brzo raspoređivanje i spremnost posade.

Brod je opremljen raketnim sistemom "si vajper", koji može istovremeno da prati više vazdušnih prijetnji i da presreće neprijateljske projektile, uključujući dronove i nadzvučne rakete.