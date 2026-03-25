Britanija rasporedila PVO sisteme "stormer"

25.03.2026

09:03

Британија распоредила ПВО системе "стормер"

Britanske oružane snage rasporedile su sistem protivvazdušne odbrane "stormer" na Kipru da bi ojačale zaštitu vazdušnog prostora na tom mediteranskom ostrvu, saopšteno je iz britanskog Ministarstva odbrane.

List "Sajprus mejl" objavio je da su raketni sistemi velike brzine "stormer", opremljeni projektilima zemlja-vazduh "starstrejk", raspoređeni nakon što su britanske snage presrele 14 dronova u tom dijelu Mediterana.

Ovaj PVO sistem je namijenjen za suprotstavljanje brzim, niskoletećim neprijateljskim projektilima, uključujući dronove.

Raketa "starstrejk", koja leti brzinama većim od 3.700 kilometara na čas i koristi sistem laserskog navođenja, namijenjena je za neutralisanje vazdušnih prijetnji sa minimalnim vremenom reakcije, čak i u uslovima elektronskih ometanja.

Ovo raspoređivanje dio je jačanja britanskog vojnog prisustva oko Kipra koje se intenziviralo otkako je dron iranske proizvodnje ranije ovog mjeseca pogodio bazu Akrotiri.

Britanski razarač "HMS Dragon" stigao je ranije u vode kod Kipra, a njegov komandir Jan Grifin izjavio je da je izuzetno ponosan na brzo raspoređivanje i spremnost posade.

Brod je opremljen raketnim sistemom "si vajper", koji može istovremeno da prati više vazdušnih prijetnji i da presreće neprijateljske projektile, uključujući dronove i nadzvučne rakete.

protivvazdušna odbrana

Velika Britanija

Kipar

Pročitajte više

Да ли НАТО учествује у сукобу око Ирана?

Svijet

Da li NATO učestvuje u sukobu oko Irana?

1 h

0
Очи у очи са родитељима: Коста К. под ротацијом доведен у Специјални суд

Srbija

Oči u oči sa roditeljima: Kosta K. pod rotacijom doveden u Specijalni sud

1 h

0
Гориво

Svijet

Rekordno visoka cijena dizela u Kaliforniji

1 h

0
Испливала тајна о Стели Савић чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

Srbija

Isplivala tajna o Steli Savić čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru

2 h

0

Više iz rubrike

Да ли НАТО учествује у сукобу око Ирана?

Svijet

Da li NATO učestvuje u sukobu oko Irana?

1 h

0
Гориво

Svijet

Rekordno visoka cijena dizela u Kaliforniji

1 h

0
Папа Лав

Svijet

Vatikan odobrio transplantaciju životinjskih organa kod ljudi pod jednim uslovom

2 h

0
Иранци представили своје услове за крај рата: Ево шта траже од Американаца

Svijet

Iranci predstavili svoje uslove za kraj rata: Evo šta traže od Amerikanaca

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

52

Jak zemljotres pogodio BiH

10

49

Ispovijest hrabre radnice koja je savladala pljačkaša: Ne bojim se, udario me je u glavu

10

22

Zanijeli se na groblju! Muškarac potpuno nag, a žena sjedi na spomeniku

10

16

Žestok udar na promociju Sarajevske hagade: To je ritual, ne dolazite!

10

10

Preminuo legendarni muzičar

